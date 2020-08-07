Tüysüzler yenilendi

Vatandaşların yollarda araçlarıyla güven içerisinde seyahat edebilmeleri çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, İzmit’in tüm mahallelerine hizmet götürmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu doğrultuda Tüysüzler Mahallesi Levent Sokak’ta hummalı bir asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler deforme olan asfaltı sökerek, yolu vatandaşların güvenliği ve konforlu seyahat edebilmeleri açısından sıcak asfaltla yenileyip hazır hale getirdi.
HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR
Levent Sokak’ta, 160 ton sıcak asfalt kullanılarak yenilenen yol vatandaşların kullanımına sunuldu. Çalışmaları yerinde takip eden Tüysüzler Mahallesi Muhtarı Selahattin Harata, ekiplere ‘kolay gelsin’ diyerek İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e mahalleye yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Ekiplerin, hızlı ve özverili bir şekilde yaptığı asfalt yama çalışması Muhtar Harata ve vatandaşlardan tam not aldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.