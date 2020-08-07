Tüysüzler yenilendi

Vatandaşların yollarda araçlarıyla güven içerisinde seyahat edebilmeleri çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, İzmit’in tüm mahallelerine hizmet götürmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu doğrultuda Tüysüzler Mahallesi Levent Sokak’ta hummalı bir asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler deforme olan asfaltı sökerek, yolu vatandaşların güvenliği ve konforlu seyahat edebilmeleri açısından sıcak asfaltla yenileyip hazır hale getirdi.

HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Levent Sokak’ta, 160 ton sıcak asfalt kullanılarak yenilenen yol vatandaşların kullanımına sunuldu. Çalışmaları yerinde takip eden Tüysüzler Mahallesi Muhtarı Selahattin Harata, ekiplere ‘kolay gelsin’ diyerek İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e mahalleye yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Ekiplerin, hızlı ve özverili bir şekilde yaptığı asfalt yama çalışması Muhtar Harata ve vatandaşlardan tam not aldı.