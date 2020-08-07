Kılıçdaroğlu ve Akşener Kocaeli’ye geliyor

İzmit Belediyesi aldığı kredi ile bünyesine 68 araçlık filo kattı. Araçların satın alınmasının ardından filoyu basın ve kamuoyuna tanıtacak olan Başkan Hürriyet, organizasyon yapacak.
HÜRRİYET'İN DAVETLİLERİ OLACAKLAR
13 Ağustos Perşembe günü İnterteks Fuar Alanında yapılacak programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hürriyet'in davetlisi olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.