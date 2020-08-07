Kılıçdaroğlu ve Akşener Kocaeli’ye geliyor

İzmit Belediyesi aldığı kredi ile bünyesine 68 araçlık filo kattı. Araçların satın alınmasının ardından filoyu basın ve kamuoyuna tanıtacak olan Başkan Hürriyet, organizasyon yapacak.

HÜRRİYET'İN DAVETLİLERİ OLACAKLAR

13 Ağustos Perşembe günü İnterteks Fuar Alanında yapılacak programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hürriyet'in davetlisi olacak.