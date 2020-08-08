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08 Ağu 2020 - 10:15- Gündem G: 08 Ağu 2020 - 10:19

Ormanlık alanlarda ateş yakılmasına izin verilmeyecek

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine ormanlık alanlar ve civarlarında ateş yakılmaması konulu genelge gönderdi. Mangal, semaver, ateş yakılabilecek yerler ve yasak olan yerler 'Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nca belirlenerek haritalandırılacak. Önceden ilan edilen kamp yerleri hariç ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde 31 Ekim'e kadar saat 20.00'den sonra ateş yakılamayacak
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Bakanlıktan paylaşılan genelgeye göre; artan orman yangınları ile birlikte daha önceki tedbirlere ilave yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda, 'Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik'te değişklikler yapıldı. İl ve ilçelerde vali ve kaymakamların başkanlığında toplanan 'Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu' yönetmelikte belirtilen üyelerinin yanı sıra ilgili belediye ve il özel idaresi temsilcileri ile ihtiyaç duyulan diğer kurum ve kuruluş (meslek odaları ve benzeri) temsilcilerinin katılımıyla acilen toplanacak. İl ve ilçe sınırları içindeki ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek özel mülkiyete konu araziler de dahil yerler için mangal, semaver, ateş yakılabilecek yerlerin ve yasak olan yerler, komisyon tarafından 15 Ağustos 2020 tarihine kadar belirlenerek, haritalandırılacak. Komisyonlarca bu yönde karar alınarak kamuoyuna ilan edilecek.

'AVCI VE ÇOBANLARIN ATEŞ YAKMASI ÖNLENECEK'

Ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmiş olan mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının, vatandaşlara duyurulması sağlanacak. Orman Kanunu'nun 76'ncı maddesinde yer alan 'Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır' hükmü uyarınca, orman alanları içinde yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakması önlenecek.

'20.00'DEN SONRA MÜSAADE EDİLMEYECEK'

Önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde 31 Ekim 2020 tarihine kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü yakılmasına müsaade edilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek. Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişler, mülki idare amirlerince belirli bir süreliğine kısıtlanabilecek.

DEVRİYE ATILACAK

Mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar ve benzeri araçlarla vatandaşların konuya ilişkin duyarlılığı artırılacak. Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyelerle genelgede belirtilen hususlar kontrol edilecek ve gerekli uyarılar vatandaşlara yapılacak. Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacak.

08 Ağu 2020 - 10:15 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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