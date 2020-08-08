Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in sembolü niteliğindeki Pişmaniye için kentin merkezinde bulunan alana Pişmaniyeciler Meydanı inşa ediyor. Halkevi’nde bulunan eski balıkçıların bulunduğu alanda yapımına başlanan İzmit Pişmaniyeciler Meydanı için Adnan Menderes Üst geçidindeki yürüyen merdiven vatandaşların güvenliği için kapatılacak.

PİŞMANİYECİLER MEYDANI

Büyükşehir Belediyesi İzmit ilçesine modern bir meydan kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Proje ile hem pişmaniyeci esnafı modern bir meydanda satışlarını yapabilecek hem de vatandaşlar bu meydanda gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilecek. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nca yapılan çalışmalar devam ediyor.

YÜRÜYEN MERDİVEN KAPATILACAK

İzmit Pişmaniyeciler Meydanı’nda devam eden çalışmalar kapsamında alanın yanında bulunan Adnan Menderes üst geçidindeki yürüyen merdiven kapatılacak. 10 Ağustos Pazartesi günü itibariyle yürüyen merdiven 1 ay süreyle kapalı kalacak. Adnan Menderes üst geçidinde çalışmalar nedeniyle kapatılan asansör ise 10 Ağustos Pazartesi günü itibariyle yeniden faaliyete geçiyor.