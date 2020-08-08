Muğla Datça Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi (UKKSA), tarafından düzenlenen Uluslararası Sanat Akademisi ve Sanat Festivaline İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet davet edildi. Bu yıl onuncusu düzenlenen ve etkinliklerin teması "kadına yönelik şiddet" olan KNİDOS’un SIR’ı Sanat Festivali’nde Başkan Hürriyet’e İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Meclis Üyesi Çetin Sarıca ile Meclis Üyesi ve Proje Koordinatörü Arsal Arısal eşlik ediyor.
ÖDÜL TÖRENİ İLE BAŞLAYACAK
UKKSA yaz ayı etkinlikleri 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü açılış ve ödül töreniyle başlayacak. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in de konuşma yapacağı etkinliklerin ilk gününde ressam Ertuğrul Ateş kişisel resim sergisi, Funda Tarakçıoğlu kişisel heykel sergisi, Ece Kazan kişisel seramik sergisi ve Yener Pınarbaş kişisel resim sergisi de izleyicileriyle buluşacak. Yerel kadın örgütleri ise İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını talep eden canlı performanslar sergileyecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.