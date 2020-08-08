Klimanın içinden çıkanları görünce şoke oldu

İzmit’te 15 yıldır klima, kombi tamiri işiyle uğraşan Özdal Atlı, bir firmanın bozulan klimasını tamir etmek için sökerek dükkanına götürdü. Bozuk cihazın içini açmaya başlayan atlı, klimanın motorunun kısmında 2 tane yavru kumru olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Kumruları bulunduğu yerden çıkaran Özdal, onları daha önce başka kuşları beslediği kafesine koydu. Kumrulara gözü gibi bakan Özdal, büyüdükleri zaman onları yeniden doğaya salacağını söyledi.

Bir şirketin klimalarını söküp, bakımını ve temizliğini yapmak için atölyelerine getirdiklerini söyleyen Atlı, “Söktüğümüzde klimanın içine yuva yapmış iki tane yavru kumru bulduk, anneleri terk etmiş. Yanlışlıkla çalıştırsaydık bu hayvanlar şu an ölmüş olacaktı. Bizim dikkatimiz sayesinde kurtardık hayvanları bu şekilde. Kendimizle birlikte besleyeceğiz bunları. Daha sonra, büyüdükten sonra doğaya salacağız” dedi.

"ARTIK ANNESİ, BABASI BİZİZ"

Hayvanların zaman zaman bu tarz klima gibi yerlerin içine yuva yaptığını kaydeden Atlı, klimaları çalıştırmadan önce mutlaka içini açıp baktıklarını dile getirdi. Atlı, “Girebildikleri yerlere yuva yapabiliyorlar. Biz de bu yüzden önce söküp bakıyoruz. Bir de sesleri geldi, böyle bir kuş sesi gibi. Bir bakalım dedik. Eğildik şöyle bir baktım, 2 tane yavru kumrunun yan yana durduğunu gördük. Onları kurtarmış olduk. Daha önce serçe kuşu çıktı, fare çıktığı oluyor. Fareyi görünce bir irkiliyoruz. İlk başta bunları da fare zannettim. Hatta görünce irkildim. Ama fare olmadığını fark ettik sonra. Güzel yavrular. Bunları büyüteceğiz. Daha sonra büyüdükten sonra doğaya salacağız. Çok tatlılar. Ben zaten normalde hayvan seven bir insanım. O yüzden dikkat ediyorum birazda. Anneleri yoktu, terk etmiş. Buraya kadar büyütmüş artık, nereye gittiğini biz de bilmiyoruz. Artık annesi, babası biziz” diye konuştu. Klimanın içinden çıkan yavru kumruları, daha önce başka kuşlar beslediği kafesinde besleyerek büyüteceğini söyleyen Atlı, kumruları büyüdükten sonra yeniden doğaya salacaklarını belirtti.