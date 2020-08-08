İzmit’te yananlar, serinlemek için Eriklitepe’ye koşuyor

Şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta olan Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı, sıcak yaz günlerinde serinlemenin en kolay yolu. Şehir merkeziyle arasında 10 derece oynayan Eriklitepe’de hırka giymeden oturmak imkansız. Temiz havasıyla konuklarını büyüleyen tabiat parkı 4 mevsim hizmet veriyor. Şehir merkeziyle 10-12 derece sıcaklık farkı bulunan Eriklitepe Tabiat Parkı, konaklamak, piknik yapmak ya da tesislerinde vakit geçirmek için tercih ediliyor. Yaz sıcaklarında güneş etkisini kaybettiğinde 16-17 derecelere kadar hava sıcaklığı düşüyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DE İLGİ GÖRÜYOR

Şehir ve iş hayatının yorucu atmosferinden tamamen kurtulup, ailenizle mutlu zaman geçirmenize olanak sağlayacak olan Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı; doğal yapıya uygun olarak dizayn edilirken, her türlü rahatınız da düşünüldü. Kayın ağaçları yapraklarının kapladığı zeminiyle, doğanın tüm renklerini içerisinde barından Erikli Tabiat Parkı Tesisleri pandemi sürecinde de ilgi görmeye devam etti.

NE GİBİ HİZMETLER VAR?

Günlük ve uzun süreli tatil yapabileceğiniz bungalov tipi evleri içinde barındıran tesiste; restoran, kafe, mangal alanı, mescit, yürüyüş parkurları, oyun ve macera parkı, spor aletleri ve kamp alanı bulunuyor. İki oda, bir salon, banyo ve açık mutfaktan oluşan bungalov tipi evlerde 5 kişilik bir aile rahatlıkla kalabiliyor. Gece olduğunda da evlerin önündeki özel alanlarda ateş yakabiliyorsunuz.

ÇADIRINIZI KURUP KAMP YAPABİLİRSİNİZ

Bunun yanı sıra Eriklitepe Tabiat Parkı’nı günlük olarak da ziyaret edebilir, aileniz ve sevdiklerinizle özel olarak hazırlanmış alanda piknik yapabilirsiniz. Eğer arzu ederseniz çadırınızı kurup, kamp ateşinizi de yakarak gece de konaklayabilirsiniz. Kampınızın sorunsuz geçmesi için tüm ayrıntılar düşünülmüş durumunda.

ERİKLİTEPE’YE NASIL GİDİLİR?

Şehrin keşmekeş ve gürültülü atmosferinden kurtulup, tertemiz havası ve muhteşem doğasıyla sizleri bekleyen Eriklitepe Tabiat Parkına ulaşımda çok kolay. Park; Kocaeli şehir merkezine 30 km, Gölcük merkeze ise yaklaşık olarak 15 km mesafededir. Eriklitepe Tabiat Parkı’na gitmek için Gölcük İhsaniye Mahallesi’ne ulaştığınızda ise sizi muhteşem doğal güzellikler arasında geçecek bir yolculuk bekliyor. Bu yolculuk bittiğinde de biz eminiz ki; hayatınızda çokta görme fırsatını bulamayacağınız bir dinlence yeri olan Eriklitepe Tabiat Parkıyla buluşacak, hayallerinizi süsleyecek bir doğal güzellik ile baş başa kalacak ve unutulmaz anlar yaşayacaksınız.