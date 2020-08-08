Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
08 Ağu 2020 - 15:15- Yaşam G: 08 Ağu 2020 - 15:21

İzmit’te yananlar, serinlemek için Eriklitepe’ye koşuyor

Gölcük Belediyesi’nin Samanlı Dağları’nda, kayın ağaçları içerisinde bulunan doğal yaşam alanı, “Eriklitepe Tabiat Parkı” yazın sıcağından korunmak için en uygun adres.
mask

Şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta olan Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı, sıcak yaz günlerinde serinlemenin en kolay yolu. Şehir merkeziyle arasında 10 derece oynayan Eriklitepe’de hırka giymeden oturmak imkansız. Temiz havasıyla konuklarını büyüleyen tabiat parkı 4 mevsim hizmet veriyor. Şehir merkeziyle 10-12 derece sıcaklık farkı bulunan Eriklitepe Tabiat Parkı, konaklamak, piknik yapmak ya da tesislerinde vakit geçirmek için tercih ediliyor. Yaz sıcaklarında güneş etkisini kaybettiğinde 16-17 derecelere kadar hava sıcaklığı düşüyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DE İLGİ GÖRÜYOR

Şehir ve iş hayatının yorucu atmosferinden tamamen kurtulup, ailenizle mutlu zaman geçirmenize olanak sağlayacak olan Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı; doğal yapıya uygun olarak dizayn edilirken, her türlü rahatınız da düşünüldü. Kayın ağaçları yapraklarının kapladığı zeminiyle, doğanın tüm renklerini içerisinde barından Erikli Tabiat Parkı Tesisleri pandemi sürecinde de ilgi görmeye devam etti.

NE GİBİ HİZMETLER VAR?

Günlük ve uzun süreli tatil yapabileceğiniz bungalov tipi evleri içinde barındıran tesiste; restoran, kafe, mangal alanı, mescit, yürüyüş parkurları, oyun ve macera parkı, spor aletleri ve kamp alanı bulunuyor. İki oda, bir salon, banyo ve açık mutfaktan oluşan bungalov tipi evlerde 5 kişilik bir aile rahatlıkla kalabiliyor. Gece olduğunda da evlerin önündeki özel alanlarda ateş yakabiliyorsunuz.

ÇADIRINIZI KURUP KAMP YAPABİLİRSİNİZ

Bunun yanı sıra Eriklitepe Tabiat Parkı’nı günlük olarak da ziyaret edebilir, aileniz ve sevdiklerinizle özel olarak hazırlanmış alanda piknik yapabilirsiniz. Eğer arzu ederseniz çadırınızı kurup, kamp ateşinizi de yakarak gece de konaklayabilirsiniz. Kampınızın sorunsuz geçmesi için tüm ayrıntılar düşünülmüş durumunda.   

ERİKLİTEPE’YE NASIL GİDİLİR?

Şehrin keşmekeş ve gürültülü atmosferinden kurtulup, tertemiz havası ve muhteşem doğasıyla sizleri bekleyen Eriklitepe Tabiat Parkına ulaşımda çok kolay. Park; Kocaeli şehir merkezine 30 km, Gölcük merkeze ise yaklaşık olarak 15 km mesafededir. Eriklitepe Tabiat Parkı’na gitmek için Gölcük İhsaniye Mahallesi’ne ulaştığınızda ise sizi muhteşem doğal güzellikler arasında geçecek bir yolculuk bekliyor. Bu yolculuk bittiğinde de biz eminiz ki; hayatınızda çokta görme fırsatını bulamayacağınız bir dinlence yeri olan Eriklitepe Tabiat Parkıyla buluşacak, hayallerinizi süsleyecek bir doğal güzellik ile baş başa kalacak ve unutulmaz anlar yaşayacaksınız.

08 Ağu 2020 - 15:15 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Köseköy'de Knauf Fabrikası’nda çalışacak ağır vasıta şoförü aranıyor.

0536 386 21 97

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

Hurda gazete satılır

Hurda gazete satılır

0532 643 01 81

KÖZDEN CAFE UNLU MAMÜLLERİ

İZMİT’TE İKAMET EDEN BAY - BAYAN, TECRÜBELİ GARSONLAR ARANMAKTADIR. Başvurular şahsen yapılacaktır.

0541 255 41 41

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit’te yananlar, serinlemek için Eriklitepe’ye koşuyor mask
İzmit’te yananlar, serinlemek için Eriklitepe’ye koşuyor
Beyaz perde yeniden açılıyor! mask
Beyaz perde yeniden açılıyor!
Uzuner Ve Özmen ailelerinin mutlu günü mask
Uzuner Ve Özmen ailelerinin mutlu günü
Güzey ailesi köyüne döndü mask
Güzey ailesi köyüne döndü
79 yıllık 'esrarengiz bebek' mask
79 yıllık 'esrarengiz bebek'
Beren Saat hayranlarını çok şaşırttı! mask
Beren Saat hayranlarını çok şaşırttı!
Anket Devlet Bahçeli'den "Yuvana dön" daveti alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sizce ne yapmalı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ali Korkmaz'a silahlı saldırı! mask
Ali Korkmaz'a silahlı saldırı!
Oğulları öldü anne ve baba yaralı kurtuldu mask
Oğulları öldü anne ve baba yaralı kurtuldu
Sokak köpeğine tecavüz ederken yakalandı mask
Sokak köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Ormanlık alanda kendini astı mask
Ormanlık alanda kendini astı
Kocaeli'deki düğünlerde yemek yasağı kaldırıldı mask
Kocaeli'deki düğünlerde yemek yasağı kaldırıldı
Yuvam Sağlık Ocağı karantinada mask
Yuvam Sağlık Ocağı karantinada

GALERİ

Kocaeli’de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü mask
Kocaeli’de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Sokaklara yerleştirilen dezenfektanları böyle boşalttılar mask
Sokaklara yerleştirilen dezenfektanları böyle boşalttılar
Vali Yavuz'dan maske takmayanlara sıkı denetim mask
Vali Yavuz'dan maske takmayanlara sıkı denetim
Ters yönde giden araç geri manevra yaparken motosiklete çarptı: 1 yaralı mask
Ters yönde giden araç geri manevra yaparken motosiklete çarptı: 1 yaralı
Nuri Çolak: Tribünler ‘Vur’ dedi ben de yaradana sığınıp vurdum !.. mask
Nuri Çolak: Tribünler ‘Vur’ dedi ben de yaradana sığınıp vurdum !..
Manevra yapan tır beton bariyerlerde asıldı kaldı mask
Manevra yapan tır beton bariyerlerde asıldı kaldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL