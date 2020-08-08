Rumeysa ve Murat, ömür boyu mutluluğa ‘evet’ dedi

Kocaelispor’un eski futbolcularından ve ilimiz amatör futbolunda uzun yıllardır forma giyen golcü futbolcu Murat Kolburan hayatını muhasebeci Rumeysa Mut ile birleştirdi. Başiskele’nin nezih mekanlarından Tetri Şavi Kır Düğünü Salonu’ndaki gerçekleşen cemiyette Rumeysa ve Murat’ı dostları yalnız bırakmadı.
BALAYI İÇİN BODRUM’U TERCİH ETTİLER
Zeliha – İlyas Veysel Mut çiftinin güzeller güzeli kızları Rumeysa ile Nefise – Cemil (Merhum) Kolburan çiftinin yakışıklı oğulları Murat’ın nikahını Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman kıydı. 29 25 yaşındaki Rumeysa ile 29 yaşındaki 25 yaşındaki Murat Kolburan balayını Bodrum’da yaptı. Kolburan çifti kendilerini yalnız bırakmayan tüm eş dost ve akrabalarına teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.