Gözlükte buğulanma sebepli kazalara dikkat

Covid-19 sürecinde hayatımıza giren koruyucu maskeler, gözlüklerle birlikte kullanıldığında oluşan buğulanma nedeniyle kazalara sebebiyet verebiliyor. Koronavirüs gündemiyle hayatımıza giren koruyucu maskeler, gözlüklerle birlikte kullanıldığında buğulanmaya neden olarak görüşü zorlaştırabiliyor. Gözlük kullananların iki farklı sıcaklık arasında yer değiştirdiklerinde başına gelen bu durum, maske takıldığında ise ağız ve burundan gelen sıcak havanın camlara gelmesi sebebiyle gerçekleşebiliyor.

Sıcak hava çıkışını yanlara yönlendirmeyi deneyin

Cerrahi maskelerde üst kısımlarda bulunan teller vasıtasıyla maskeyi burnunuza tutturduğunuzda sıcak hava çıkışı üst kısım yerine yanlara yönlenecek ve buğunun miktarı azalacaktır. Bu yöntem tam olarak maske ile gözlük kullanımı sırasında oluşabilecek buğulanma sorununu ortadan kaldırmaya yetmese de buğulanmayı aza indirebilir.

Kaplamalar ile camı dış etkenlerden koruyun

HOYA’nın 2015 yılında bağımsız bir laboratuvar tarafından ‘Çizilmelere karşı en dirençli kaplama’ ünvanını alan kaplaması High-Vision LongLife (HVLL), buğulanma önleyici özelliği de taşıyor. 2019 yılında da yine bağımsız laboratuvar tarafından ‘Superb Lens Coating’ ödülünün sahibi olan HVLL kaplama, gözlük camına uygulandığında sıcaklık değişimi sırasında oluşan buğulanmayı kısa sırada çözüyor.

Ödüllü HVLL kaplamadan hızlı çözüm

HOYA Türkiye Üretim Direktörü Serkan Can, “HVLL kaplamamız sahip olduğu özelliklerden dolayı buğulanmanın hızlı şekilde açılması ve net görüşümüzü etkilememesi konusunda etkin bir kaplamadır. Net görüşü engelleyen çizilme, su tutma, leke tutma gibi faktörleri ortadan kaldıran dünya çapında en iyi kaplama ödüllü HVLL kaplamamız buğulanma konusunda da hızlı çözüm sunuyor” diyor.

Cam temizliğinde alkollü ürünlerden uzak durun

Optik camınızı buğulanmadan korumak için kozmetik ürünlerle veya alkol içeren ürünlerle temizlemeye çalışmak camın yüzeyine zarar verecektir. HOYA Türkiye Üretim Direktörü Serkan Can, buğulanma önleyici olarak önerilen ellerin dezenfekte edilmesi için kullanılan solüsyonların alkol içerikleri sebebiyle gözlük camlarına ve üzerine uygulanan kaplamasına zarar verebileceğinin altını çiziyor. Can, “Gözlük camı temizliği için ılık su, sabun, optik merkezlerden temin edilebilecek temizleme sprey ve mikro-fiber bez kullanılması yeterli işi görecektir. Gözlük camlarınızı sabunla temizleyerek ılık sudan geçirip yüzeyde kalan su damlacıklarını optik merkezlerden edinebileceğiniz anti-fog bezle kurulamanız yeterlidir” diyor.