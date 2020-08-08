İzmit Belediyesinden İstanbul Sözleşmesi’ne anlamlı destek

Daha önce de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde İzmit’e astığı "Mutlu sonlar sadece kitaplarda kalmasın diye çalışıyoruz" billboardlarıyla ülke çapında bir farkındalık oluşturan İzmit Belediyesi, dev ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ afişiyle yine dikkat çekti.

DEV FARKINDALIK AFİŞİ

İzmit’in pek çok yerinden görünen İzmit Belediyesi Hizmet Binası’na asılan dev afiş vatandaşların da ilgi odağı oldu. Özellikle hem kadın cinayetlerine yönelik olarak farkındalık yaratmak hem de yaşananları unutturmamak adına pek çok çalışmaya imza atan İzmit Belediyesi, İstanbul Sözleşmesi’ne destek verdi.