İzmit Belediyesinden İstanbul Sözleşmesi’ne anlamlı destek

Daha önce de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde İzmit’e astığı "Mutlu sonlar sadece kitaplarda kalmasın diye çalışıyoruz" billboardlarıyla ülke çapında bir farkındalık oluşturan İzmit Belediyesi, dev ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ afişiyle yine dikkat çekti.
DEV FARKINDALIK AFİŞİ
İzmit’in pek çok yerinden görünen İzmit Belediyesi Hizmet Binası’na asılan dev afiş vatandaşların da ilgi odağı oldu. Özellikle hem kadın cinayetlerine yönelik olarak farkındalık yaratmak hem de yaşananları unutturmamak adına pek çok çalışmaya imza atan İzmit Belediyesi, İstanbul Sözleşmesi’ne destek verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.