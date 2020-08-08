SUMOTAŞ’ın başkanı Hüseyin Türker

Bölgenin en büyük taşıma kooperatifi olan ve 491 üyesi bulunan SUMOTAŞ’ta Başkan Marika Mehmet Top, geçtiğimiz aylarda yapılan tartışmalı mali kongrede kooperatif başkanlığından istifa etmişti. Top’un istifasından sonra mevcut yönetim içerisinden Mehmet Yılmaz başkan seçilmişti. Yaşanan sorunlardan ve ortaya atılan iddialardan sonra görevinden istifa eden Mehmet Top, gerçekleşen kongrede aday olmadı. Gergin geçen kongre Suadiye düğün salonunda yapıldı. Kongrede Çepni Mahallesi eski Muhtarı Hayri Turoğlu, Çepni Mahallesi Muhtarı, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker ile Suadiye Mahalle Muhtarı Vehbi Gündüz yarıştı.
Kullanılan 208 oyun 113’ünü alan Hüseyin Türker başkanlık görevine seçildi. 491 üyesi bulunan kooperatifte seçim kapalı oylama usulü gerçekleştirilirken, Vehbi Gündüz 62, Hayri Turoğlu 29 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.