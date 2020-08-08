Derince’de Koronavirüs denetimi

Halk sağlının korunması amacıyla Derince’de iş yeri denetimleri devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleşen denetimlerde Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte kent genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.
BİLGİLENDİRDİLER
İş yerlerinde gerekli şartlara uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeler doğrultusunda bilgilendirmede bulundu. Vatandaşların kontrollü sosyal hayat dönemini daha sağlıklı bir ortamda sürdürmeleri amacıyla yapılan denetimlerde iş yerlerinin temizliği başta olmak üzere maske takılması, dezenfektan bulundurulması ve sosyal mesafe kuralına uyulması hususları özellikle vurgulandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.