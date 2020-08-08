Ünlü dizilerden Aygün'e ziyaret

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş dönemini yansıtan Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileri vatandaşlardan büyük ilgi görürken, televizyonlarda reyting rekorları kırıyor. TRT 1’de 5 sezon boyunca yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından günümüzde ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman da vatandaşların büyük teveccühünü kazanmış durumda. Derince Belediyesi de halkımızın sevgisini kazanmış bu iki diziye ilçemizin en önemli markası Çenesuyu A.Ş. ile sponsor olarak katkı sunuyor.

BAŞKAN AYGÜN’ÜN KONUĞU OLDULAR

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı olan Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Özçelik ve Genel Müdürü Bilgehan Özen de Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret ederek katkıları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın da hazır bulunduğu ziyarette konuklarına nezaketleri için teşekkür eden Başkan Aygün, “Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez. Çocuklarımıza tarihimizi çok iyi anlatmalı ve tanıtmalıyız. Bu yüzden ecdadımızın şanlı tarihini anlatan bu yapımları önemsiyor ve her zaman destekliyoruz” dedi.