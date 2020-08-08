Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
08 Ağu 2020 - 21:18- Gündem G: 08 Ağu 2020 - 21:22

Vaka sayısı binin altına düşmüyor!

Türkiye'nin güncel corona virüsü verileri açıklandı.
mask

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Koca’nın duyurduğu tabloya göre bugün yapılan 63 bin 842 testle beraber toplam test sayısı 5 milyon 202 bin 370’e ulaştı.

Tespit edilen bin 172 vakayla birlikte toplam vaka sayısı da 239 bin 622’ye çıktı. Son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 829’a yükseldi.

Verilere göre bin 82 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 222 bin 656’ya ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 8,1 ağır hasta sayısı 587 oldu.

BİR GÜNDE 64 BİNE YAKIN TEST

Zatürre oranının tüm Türkiye’de düştüğünü belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi.

* Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok.

* İyi sonuç sıkı tedbire bağlı.

DÜN BİN 185 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca’nın açıkladığı 7 Ağustos tablosuna göre, dün bin 185 vaka tespit edilmiş, 15 kişi yaşamını yitirmiş vein bin 28 hasta sağlığına kavuşmuştu.

08 Ağu 2020 - 21:18 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Köseköy'de Knauf Fabrikası’nda çalışacak ağır vasıta şoförü aranıyor.

0536 386 21 97

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

Hurda gazete satılır

Hurda gazete satılır

0532 643 01 81

KÖZDEN CAFE UNLU MAMÜLLERİ

İZMİT’TE İKAMET EDEN BAY - BAYAN, TECRÜBELİ GARSONLAR ARANMAKTADIR. Başvurular şahsen yapılacaktır.

0541 255 41 41

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ünlü dizilerden Aygün'e ziyaret mask
Ünlü dizilerden Aygün'e ziyaret
Derince’de Koronavirüs denetimi mask
Derince’de Koronavirüs denetimi
Söğüt: “Uyarmaya, denetlemeye devam edeceğiz” mask
Söğüt: “Uyarmaya, denetlemeye devam edeceğiz”
Özlü: “Rehavete kapılmayacağız” mask
Özlü: “Rehavete kapılmayacağız”
Büyükşehir Koronavirüs tedbirlerini denetledi mask
Büyükşehir Koronavirüs tedbirlerini denetledi
Göçmen Börekçisi Derince’de hizmete açıldı mask
Göçmen Börekçisi Derince’de hizmete açıldı
Anket Devlet Bahçeli'den "Yuvana dön" daveti alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sizce ne yapmalı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Klimanın içinden çıkanları görünce şoke oldu mask
Klimanın içinden çıkanları görünce şoke oldu
Ali Korkmaz'a silahlı saldırı! mask
Ali Korkmaz'a silahlı saldırı!
Oğulları öldü anne ve baba yaralı kurtuldu mask
Oğulları öldü anne ve baba yaralı kurtuldu
Sokak köpeğine tecavüz ederken yakalandı mask
Sokak köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Ormanlık alanda kendini astı mask
Ormanlık alanda kendini astı
Kocaeli'deki düğünlerde yemek yasağı kaldırıldı mask
Kocaeli'deki düğünlerde yemek yasağı kaldırıldı

GALERİ

Kocaeli’de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü mask
Kocaeli’de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Sokaklara yerleştirilen dezenfektanları böyle boşalttılar mask
Sokaklara yerleştirilen dezenfektanları böyle boşalttılar
Vali Yavuz'dan maske takmayanlara sıkı denetim mask
Vali Yavuz'dan maske takmayanlara sıkı denetim
Ters yönde giden araç geri manevra yaparken motosiklete çarptı: 1 yaralı mask
Ters yönde giden araç geri manevra yaparken motosiklete çarptı: 1 yaralı
Nuri Çolak: Tribünler ‘Vur’ dedi ben de yaradana sığınıp vurdum !.. mask
Nuri Çolak: Tribünler ‘Vur’ dedi ben de yaradana sığınıp vurdum !..
Manevra yapan tır beton bariyerlerde asıldı kaldı mask
Manevra yapan tır beton bariyerlerde asıldı kaldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL