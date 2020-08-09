Brisa, 2020’nin ilk yarısında tüm önlemleriyle operasyonlarına devam etti

Şirket, FAVÖK seviyesinde geçen yılın aynı dönemine göre %22 artış elde etti ve şirketin FAVÖK büyüklüğü 328 milyon TL’ye ulaştı. Bunda dengeli işletme sermayesi yönetimi, başarılı kanal ve ürün portföyü yönetimi etkili oldu. Salgın döneminde üretim ve operasyonlarını yüksek standartlarda güvenlik tedbirleri ile sürdüren şirket, yenilikçi hizmetleri ve toplumsal sağlığa yönelik uygulamaları ile yurtiçi cirosunu %16 artırdı. Yurt dışı pazarlarda ise, küresel salgından etkilenen uluslararası satışlara rağmen, 10 ülkede pazar payını artırdı.

Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 1 Ocak-30 Haziran 2020 dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Brisa, ilk yarıyılda COVID-19 küresel salgınının olumsuz etkilerine rağmen güçlü bir finansal performans kaydetti. FAVÖK seviyesinde geçen yılın aynı dönemine göre %22 artış elde etti ve FAVÖK büyüklüğü 328 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin ilk yarıyıl net karı 97 milyon TL’ye ulaştı. Brisa’nın 2020 yılı ilk altı aydaki cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 1,7 milyar TL oldu.

Şirketin güçlü performansında, dengeli işletme sermayesi yönetimi, başarılı kanal ve ürün portföyü yönetimi etkili oldu.Aralık 2019’da 7 olan işletme sermayesi çevrim hızı 2020 yılının ilk yarısında 9’a yükseldi.

Brisa’nın 2020 yılı ilk yarıyıl performansını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü; “Tüm dünya, COVID-19 döneminde toplumsal ve ekonomik bir sınavdan geçiyor. Bu anlamda hem ülkemizde hem de faaliyet gösterdiğimiz yurt dışı pazarlarda yenilikçi yaklaşımlar ve çözümlerle tüm paydaşlarımızın yanında yer alarak sürece katkı sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde yeniden organize ettiğimiz süreçlerle, toplumun ve çalışanlarımızın sağlığını önceliğimize alarak üretimin ve operasyonlarımızın devamlılığını sağladık. Uçtan uca dezenfeksiyon, kişiye özel ekipmanlar, ultraviyole ışınla sterilizasyon, mağazalarımızda güvenlik uygulamaları ve yeni nesil çalışma modellerimiz ile çalışanlarımız, bayilerimiz ve müşterilerimiz salgının en yoğun zamanlarını dahi mümkün olan en iyi koşullarda geçirdiler. Aynı zamanda başta sağlık personelleri olmak üzere salgın döneminde zorunlu seyahatler için ücretsiz araç dezenfeksiyonu gibi hizmetlerle de toplumumuzun yanında olduk.

Yeni normal döneme bu sayede çok daha güçlü giriyoruz ve bu gücü derinleştirmek üzere yeni yollar ve çözümler keşfetmeye, bayilerimizle omuz omuza çalışmaya ve start-up ekosistemi ile güçlü iş birliklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. COVID-19 bir kez daha gözler önüne serdi ki dayanışma, iş birliği ve yenilikçi yaklaşımlar yeni normalimiz olmalı, bunun gerçek başarıyı doğurduğunu yılın ilk altı ayında kanıtladık. Hedefimiz bu anlayışla başarımızı sürdürülebilir kılmaktır.” şeklinde konuştu.

Brisa, yılın ilk altı ayında yurtiçi cirosunu %16 artırdı. Şirket, yurt dışı pazarlarda ise küresel salgın nedeniyle yaşanan daralmalara paralel olarak ihracat satışlarında gerileme yaşanmasına rağmen odak ülkelerde pazar payını artırma başarısı gösterdi. Lassa’nın yılın ilk altı ayında Avrupa’da pazar payı artışı gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, İspanya, Makedonya ve Letonya oldu. Avrupa dışındaki pazarlarda ise Azerbaycan, Belarus, Ürdün, Suudi Arabistan, Cezayir ve Tunus’ta bir önceki seneye göre pazar payı artışı sağlandı.