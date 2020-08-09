Bayram Olgun sözünün eriymiş!

Bayram önceki gece yaptığı paylaşımda “Sözüm söz” demiş ve Yeşil Siyahlıları heyecanlandırmıştı. Bayram Kocaelispor ile 2 yıllık resmi anlaşma yaptı. Kocaelispor'un yeni transferi, Tuzlaspor'un 1. Lig'e yükselmesinde önemli bir paya sahip olan kaleci Bayram Olgun, Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri'ne önceki akşam saatlerinde geldi ve sözleşmesini yaptıktan sonra tesisten ayrıldı. Bayram ilk antrenmanına bugün çıkacak.

ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GELDİM

Bayram ilk açıklamasında, şampiyonluk yaşamaya geldiğini belirterek “Kocaelispor’un ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyordum. Söz vermiştim. 1. Lig’den birçok takım aradı, iyi de teklifler sundular, ama ben parayı seçmedim verdiğim sözü tutarak, Kocaelispor’a Allah’ın izniyle şampiyon olmak için geldim” dedi.

RAHAT OLUN MAÇ BENDE

Bayram sözlerini şöyle sürdürdü: Buraya gelirken şampiyonluk primlerini de bıraktım. Tarafıma verilen sözler de tutulmadı. Para sorun değil dediğim gibi. Şampiyonluk yaşamak istiyorum. Tuzlaspor'da da iyi bir sezon geçirdim. Final maçı 120 dakika sürdü ve maç penaltılara gitti. Tüm arkadaşlarımın gardı düşmüştü. Takımı motive ettim. ‘Rahat olun. Maç bende’ dedim. Görevimi yaptım ve şampiyon olduk. Geçen sezonun en az gol yiyen kalecisiydim. Çok şükür her şey çok iyi gitti.

UMARIM TARAFTARLA OYNANIR

Ben huzur istiyorum. 3-5 az kazanırım ama huzurlu olurum. Kafamı yastığa koyduğum zaman rahat olmam gerekiyor. Allah’ın izniyle kulüp için her şeyimi vereceğim. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım taraftarla oynanır. İyi bir başlangıç yaparız inşallah. Kocaelispor’un yeri Süper Lig’dir. Bu kulübü inşallah Süper Lig’e çıkartırız. Bunun olması için de var gücümle çalışacağım.