Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
09 Ağu 2020 - 18:00- Spor G: 09 Ağu 2020 - 14:16

Bayram Olgun sözünün eriymiş!

Kocaelispor’da Play-Off maçları öncesi ön protokol imzalanan kaleci Bayram Olgun ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atılmıştı. Bayram bu akşamki antrenmanda yer alacak

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Bayram önceki gece yaptığı paylaşımda “Sözüm söz” demiş ve Yeşil Siyahlıları heyecanlandırmıştı. Bayram Kocaelispor ile 2 yıllık resmi anlaşma yaptı. Kocaelispor'un yeni transferi, Tuzlaspor'un 1. Lig'e yükselmesinde önemli bir paya sahip olan kaleci Bayram Olgun, Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri'ne önceki akşam saatlerinde geldi ve sözleşmesini yaptıktan sonra tesisten ayrıldı. Bayram ilk antrenmanına bugün çıkacak.

ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GELDİM

Bayram ilk açıklamasında, şampiyonluk yaşamaya geldiğini belirterek “Kocaelispor’un ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyordum. Söz vermiştim. 1. Lig’den birçok takım aradı, iyi de teklifler sundular, ama ben parayı seçmedim verdiğim sözü tutarak, Kocaelispor’a Allah’ın izniyle şampiyon olmak için geldim” dedi. 

RAHAT OLUN MAÇ BENDE

Bayram sözlerini şöyle sürdürdü: Buraya gelirken şampiyonluk primlerini de bıraktım. Tarafıma verilen sözler de tutulmadı. Para sorun değil dediğim gibi. Şampiyonluk yaşamak istiyorum. Tuzlaspor'da da iyi bir sezon geçirdim. Final maçı 120 dakika sürdü ve maç penaltılara gitti. Tüm arkadaşlarımın gardı düşmüştü. Takımı motive ettim. ‘Rahat olun. Maç bende’ dedim. Görevimi yaptım ve şampiyon olduk. Geçen sezonun en az gol yiyen kalecisiydim. Çok şükür her şey çok iyi gitti.

UMARIM TARAFTARLA OYNANIR

Ben huzur istiyorum. 3-5 az kazanırım ama huzurlu olurum.  Kafamı yastığa koyduğum zaman rahat olmam gerekiyor. Allah’ın izniyle kulüp için her şeyimi vereceğim. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım taraftarla oynanır. İyi bir başlangıç yaparız inşallah. Kocaelispor’un yeri Süper Lig’dir. Bu kulübü inşallah Süper Lig’e çıkartırız. Bunun olması için de var gücümle çalışacağım.

09 Ağu 2020 - 18:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Köseköy'de Knauf Fabrikası’nda çalışacak ağır vasıta şoförü aranıyor.

0536 386 21 97

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

Hurda gazete satılır

Hurda gazete satılır

0532 643 01 81

KÖZDEN CAFE UNLU MAMÜLLERİ

İZMİT’TE İKAMET EDEN BAY - BAYAN, TECRÜBELİ GARSONLAR ARANMAKTADIR. Başvurular şahsen yapılacaktır.

0541 255 41 41

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İsmail Yüksek ilk heyecanı tattı mask
İsmail Yüksek ilk heyecanı tattı
Ya Çubuklu ya da Balcıoğlu !.. mask
Ya Çubuklu ya da Balcıoğlu !..
Volkan Mert Korkmaz Derince’de !.. mask
Volkan Mert Korkmaz Derince’de !..
Akif Özakyol yuvaya döndü mask
Akif Özakyol yuvaya döndü
Aileler bu fırsatı kaçırmadı mask
Aileler bu fırsatı kaçırmadı
Güvenlik sıkıydı mask
Güvenlik sıkıydı
Anket Devlet Bahçeli'den "Yuvana dön" daveti alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sizce ne yapmalı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Klimanın içinden çıkanları görünce şoke oldu mask
Klimanın içinden çıkanları görünce şoke oldu
Sokak köpeğine tecavüz ederken yakalandı mask
Sokak köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kocaeli'ye geliyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kocaeli'ye geliyor
Kocaeli'deki düğünlerde yemek yasağı kaldırıldı mask
Kocaeli'deki düğünlerde yemek yasağı kaldırıldı
Bakan Koca 4 ilin valisiyle toplantı yaptı mask
Bakan Koca 4 ilin valisiyle toplantı yaptı
Yuvam Sağlık Ocağı karantinada mask
Yuvam Sağlık Ocağı karantinada

GALERİ

Pazarda fiyatlar düştü mask
Pazarda fiyatlar düştü
İstanbul'un yanı başında, parmak ısırtan görüntüler mask
İstanbul'un yanı başında, parmak ısırtan görüntüler
Halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı mask
Halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı
Kocaeli’de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü mask
Kocaeli’de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Sokaklara yerleştirilen dezenfektanları böyle boşalttılar mask
Sokaklara yerleştirilen dezenfektanları böyle boşalttılar
Vali Yavuz'dan maske takmayanlara sıkı denetim mask
Vali Yavuz'dan maske takmayanlara sıkı denetim
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL