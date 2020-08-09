Yıldızlı “Genel başkanı, hiç birlikte olmadığı çevrelerle buluşturacağız”

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İl Kadın Kolları Başkanı Songül kaya ve il başkan yardımcıları gazetemiz başyazarı Tanzer Ünal’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan İl Başkanı Harun Yıldızlı hem CHP 37. Olağan Kurultay sürecini anlattı hem de yapılan programlar hakkında bilgi verdi.

“BİZİ TEDİRGİN ETTİ”

Kurultay sürecinden bahseden Yıldızlı, “Marmara İl Başkanları’nı Kocaeli’de topladık. Marmara’da 325 delegeden 284 oy aldık. İstanbul, İzmir, Manisa, Hatay gibi ortaklaştığımız birçok ilden ciddi anlamda katkı aldık. Kocaeli İl Örgütü, il başkanlığı, ilçe örgütü, belediye başkanlığı, milletvekilliği bu tablo çerçevesinde PM’yi, Kocaeli’ye kazandırdık. Bu süreçte bizim 3 tane adayımız vardı. Genel başkanımızın doğu ve güneydoğuda milletvekili olmayan yerlere parti meclisi üyesi söylemi olmuştu. Biz 75 kişilik listeye Kocaeli’den kimse olmayacağı konusunda tedirgin olmuştuk. Kocaeli için “TBMM Başkanvekilliği var, Kocaeli size yeter” diyebilirdi; bu da bizi tedirgin etti. Ben genel başkana “Kocaeli 2 milyonluk bir kent. Benim bir vekilim kaldı” dedim. Süreçte de yöneticilerimle görüş birliğine vardık. Kocaeli’ye PM üyesini getirdik” dedi.

“BEN ARADIM TAHİR BEY’İ”

Alemdar Caddesi’nde İSU’nun altyapı çalışmalarıyla ilgili konuşan Yıldızlı, “Mutlu şehir Kocaeli” diyorlar. 10 kişi etrafındaki 10 kişi mutlu. Alemdar Caddesi’ni kazıyorlar; bayramdan önce kazıyorlardı tepki verdik. Dikildik oraya ve kazdırtmadık. Esnafı düşünüyorlar mı? Bu adam 3 ay kepenk kapattı. Bayram öncesi bir şeyler toplayacak ki kirasını, ödemelerini yapacak. Böyle acemilik, plansızlık olabilir mi ya? “Mutlu Şehir Kocaeli” olur mu böyle? Sonrasında ben aradım Tahir Bey’i, bunun doğru olmadığını söyledim” ifadelerinde bulundu.

“HAYIR, SEÇİM YOK”

Ziyaretlerden bahseden Yıldızı, “Darıca’da görüşlerine bakmadan 14 muhtarı dolaştık. Biz bütün mahalleleri ve esnafı tek tek dolaşıyoruz. Darıca’da sokaklarda dolaşıyoruz ‘halk seçim mi var?’ diyor. Diyoruz ki hayır seçim yok. Sadece seçim olduğu zaman çıkıyorsan, zaten alma şansın yok. Önemli olan bu noktada dokunmak. 18 yıldır iktidarsınız. Vatandaşın problemini çözemiyorsan ne için oradasın? Halkın sorunlarını ilçe meclislerine ve Büyükşehir meclislerine taşıyıp takipçisi oluyoruz. Önümüzdeki Perşembe günü Büyükşehir Meclisi olacak. Bütün maddelere tek tek hakim olmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

AY SONU KILIÇDAROĞLU GELEBİLİR

Kılıçdaroğlu hakkında da konuşan Yıldızlı, “Önümüzdeki hafta genel başkan geliyor; henüz program net değil. İzmit Belediyesi’nin araç tanıtım programı var. Ağustos ayının sonuna doğru yapmayı planladığımız programda genel başkanı, hiç birlikte olmadığı çevrelerde buluşturacağız. Önemli olan buralara dokunmak. Eğer buralara dokunursak başarılı olabiliriz. Genel Başkan önemle şunlara değiniyor: “Beni Cumhuriyet Halk Partililerle buluşturmayın. Bize oy vermemiş, toplumun değişik kesimleriyle buluşturun. Bu kesimlere ulaşmamız lazım” diyor. Kenti almak istiyoruz ve yapılması gereken neyse onu yapmak istiyoruz. Apartman yöneticileriyle, toplumun değişik kesimleriyle bir araya gelmek istiyoruz” dedi.

Sueda KARAGÖZ