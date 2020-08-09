Final’den MHP’ye ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve yönetimini Körfez Final Kursu Kurucu Müdürü Emin Polat ve Murat Ayar ziyaret etti. Ziyarette hem fikir alışverişinde bulunuldu hem de yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verildi. Zeki Gürsu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek genç girişimcilere ziyaretten dolayı teşekkür etti.