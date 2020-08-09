İYİ Parti Körfez’den esnaf ziyareti

İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı, esnaf ziyareti programları kapsamında ilçede esnaflık yapan Zeki Bingöl’ü teşkilat olarak ziyaret etti. İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm ve yönetimi, esnaflara başarılar dilerken, esnaflar ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.