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09 Ağu 2020 - 16:28- Teknoloji G: 09 Ağu 2020 - 16:33

Seyahate çıkacaklar için 7 siber güvenlik adımı!

Pandemi süreci ile birlikte tatil için gerçekleştirilecek seyahatlerde güvenlik ilk kriter oluyor. Kişisel sağlık için alınacak tedbirlerin yanında cihazlar ve veriler için de yüksek güvenliklerin alınması gerektiği belirtildi
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Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs pandemisi tatil planlarındaki güvenlik düzeyini yükseklere çıkarıyor. Virüse karşı önlemlerini alan tatilcilerin unuttukları ya da gözden kaçırdıkları nokta ise pandeminin bile durduramadığı hackerler oluyor. Özellikle belirli noktalarda kurulan yalancı ağ bağlantıları ya da kiralık arabalarda bırakılacak dijital izlerin yaratacağı tehlikelere karşı seyahate çıkacakları uyaran WatchGuard Türkiye Müdürü Yusuf Evmez, seyahatlerde dikkat edilmesi gereken konular için 7 siber güvenlik önerisinde bulunuyor.

1-Az cihaz, az tehlike oluşturur

Seyahat ederken güvenli kalmanın en basit hali cihazların fiziksel güvenliğine dikkat edilmesinden geçiyor. Seyahate çıkarken yanınıza birçok teknolojik cihazı almanız ve onların fiziksel güvenliğini sağlamanız pek mümkün olmayabiliyor. Özellikle içerisinde birçok veriyi bulunduran bu cihazların sayısının minimum düzeye çekilmesi önemli bir adımı teşkil ediyor.

2.Herkese açık Wi-Fi ağlarına karşı dikkatli olun

Seyahatleriniz sırasında herhangi bir finansal işlemi, şirketiniz ile ilgili veri paylaşımını ya da kişisel bir paylaşımınızı herkese açık Wi-Fi ağları üzerinden yapmaktan kaçının. Ayrıca, cihazlarınızın genel ağlara otomatik olarak bağlanmadığından emin olmalısınız. Özellikle Evil Twin saldırılarının tatil bölgelerinde sıkça yaşanmasına da dikkat çeken Yusuf Evmez, bu konuda orijinaline benzeyen ama hackerler tarafından oluşturulan ağlara dikkat edilmesini de belirtiyor.

3.Dinlenme alanlarında ve benzin istasyonlarında dikkatli olun

Seyahatlerinizde uzun yola çıkıyorsanız, dinlenmek ya da aracınızın yakıt ihtiyacını karşılamak için verdiğiniz molalarda dikkatli olun. Benzin istasyonlarında kredi kartlarınızın boşaltılması ya da cihazınızı şarj etmek için kullandığınız ünite üzerinden hacklenmenizin olası bir durum olabileceğini unutmayın.

4.Çok faktörlü kimlik doğrulama çözümünü kullanın

Telefonlarınız ya da kişisel bilgisayarlarınız üzerinden birçok hesaba erişim sağlamanız, tatil sırasında dikkat etmediğiniz maillerdeki linklere tıklamanız kontrolü kaybetmenize neden olabilir. Özellikle şirket ve kişisel verilerin peşinde olan hackerler kimlik ve kullanıcı bilgilerinize ulaşmak için her yolu denerken sizlerin de mobil bir şekilde hesaplarınızı koruyacak bir çözüme sahip olmanız gerektiğini unutmayın.

5.Gizlilik ve güvenlik ayarlarını gözden geçirin

Tüm cihazlarınızdaki gizlilik ve güvenlik ayarlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Akıllı telefonun veya tabletin konumunuzu izlemesine izin vermek uygun cihazınıza erişim sağlayabilecek hackerler için büyük bir heyecan yaratabiliyor. Bu yüzden hem cihazlarınız hem de sosyal hesaplarınızın gizliliğine ve güvenliğine ayrı bir parantez açmanızda fayda bulunuyor.

6. Cihazlarınızın son güncellemelerini gerçekleştirerek seyahate çıkın

Özellikle sık sık gerçekleşen siber saldırılar ve yazılım tarafında güvenlik için gerçekleştirilen güncelleme çalışmaları sizi siber dünyada daha güvenli bir alana taşıyor. Seyahatlere çıkmadan önce cihazınızın son güncellemelerini gerçekleştirmeniz gerektiğini unutmayın.

7. Kiralık arabanızda dijital iz bırakmayın

Pandemiyle birlikte bu yaz kiralık arabalarla seyahat etme fikri daha cazip geliyor. Arama yapmak ve müzik dinlemek için kiralık araçtaki Bluetooth'u kullanmak eğlenceli gözükse de teslim etmeden önce tüm bu bilgilerinizi sildiğinizden emin olmanız gerekiyor. Ayrıca IoT tabanlı donanımlara sahip araçlarda güvenliğin zayıf olduğu gerçeğini de hatırlarsak daha temkinli olmakta yarar görülüyor.

09 Ağu 2020 - 16:28 - Teknoloji

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