Ufuk Mansuroğlu'nu personeli unutmadı

Ufuk Mansuroğlu için özel bir doğum günü pastası hazırlandı. Hazırlanan doğum günü için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Mansuroğlu'na yanında yer alan personeli, sevenleri ve dostları ise 'İyi ki Doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mansuroğlu, kendisini bu güzel ve özel günde yalnız bırakmayan personeline ve sevenlerine teşekkür etti.