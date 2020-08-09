Aygün, mahallelerde gönül köprüleri kuruyor

Gönül belediyeciliği şiarıyla çalışmalarını sürdüren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan 41 seçim vaadini yerine getirirken diğer taraftan esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam ederek istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak, Belediye Meclis Üyeleri Kenan Yalçın, Bahattin Çelik ve Nurhan Baytak ile birlikte Çenedağ Mahallesi ve Engin Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti.
SOSYAL HAYAT VURGUSU
Bölge esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aygün, koronavirüsle mücadele sürecinde tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini de özellikle vurguladı. Esnaflara bol ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Aygün, “Kontrollü sosyal hayat döneminde de kurallara birlikte uyarak, sıkıntılı süreci aşacağız. Bu konuda herkese önemli görevler düşüyor. Hepimiz temizlik, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorundayız.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.