Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
09 Ağu 2020 - 20:40- Gündem

Derince’de iki mahalle köprüyle birbirine bağlanacak

Yaklaşık 5 yıldır iki mahallenin birbirine ulaşımının zorluğu nedeniyle genişletilmesi talep edilen ancak projesine başlanmayan Derince Köprü Projesi ile ilgili muhtarlar gazetemize açıklamalarda bulundu. Hem İbni Sina Mahalle Muhtarı hem de Yavuz Sultan Mahalle Muhtarı projenin yapılması halinde iki mahallenin birbirine bağlanacağını belirtti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Bir ayağı İbni Sina Mahallesi’nde, diğer ayağı ise Yavuz Sultan Mahallesi’nde (60 Evler) bulunan Kaşkaldere mevkiinde yer alan Derince Üst Geçidi hakkında iki mahallenin de talepleri yaklaşık 5 yıldır bekliyor. İki mahallenin birbirine ulaşımı noktasında zorluk yaşaması nedeniyle köprünün revize edilip araç trafiğine açılması talebi önceki dönem Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut zamanında projeler arasında yer alırken, köprüyle ilgili henüz bir çalışma yapılmadı.

2021 PROGRAMINA ALINDI

Gazetemize açıklama yapan iki mahalle muhtarı da üst geçidin revize edilip araç trafiğine açılması halinde iki mahallenin ulaşım sorununun ortadan kalkacağı için vatandaşlar için çok büyük rahatlama olacağını belirtti. Muhtarlar konuyu Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e iletirken, Yavuz Sultan Mahallesi Muhtarı Hamiyet Kağıtlı yaptığı açıklamada Büyükşehirle görüştüğünü, yetkililerin projeyi 2021 programına aldıklarını söylediklerini bildirdi.

“BAYA BİR SORUN VAR”

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan İbni Sina Mahallesi Muhtarı Ömer Lütfü Karadeniz, “İl Emniyet Müdürlüğü’nün yanındaki üst geçidin geliştirilerek trafiğe açılması yönünde taleplerimiz var. Biz önceki dönem belediye başkanı zamanında talebimizi yaptık. Çalışmalar devam ediyor dediler; proje de yapıldı diye bilgi verildi ancak hayata geçirilmedi. Vatandaş bunu talep ediyor. İki mahallenin yanı sıra burada Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi de var. Körfez’den gelen araçlar da Yavuz Sultan tarafından inip oradan yukarı geçmek için daha öteki tarafı dolaşıyorlar. Burada baya bir sorun var” dedi.

“3 MAHALLE BAĞLANACAK”

Yapılması halinde çok büyük bir rahatlamanın olacağını belirten Karadeniz, “Köprünün genişletilip araç trafiğine açılması lazım. Proje Ali Haydar Bulut zamanında yapıldı ancak dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na projenin sunulup sunulmadığını bilmiyoruz. Haydar Bulut zamanında çalışmalar vardı ancak Zeki Bey zamanına gelince henüz bir çalışma olmadı. Biz bunu Zeki Bey’e ilettik. Bekliyoruz. Pandemiden dolayı da bazı çalışmalar yavaşlatıldı. Yaklaşık 5 yıldır bunu talep ediyoruz. Zamanında yapılan projede Çavdar Caddesi ile Dumlupınar Mahallesi mevkiinde geçit var; orası da düşünülüyordu. Ancak burası daha uygun görüldü. Nerede olursa olsun çok büyük bir rahatlama olacak. Çünkü bu proje yapılırsa hem Dumlupınar hem de Yavuz Sultan, İbni Sina ile birliktelik sağlayacak” ifadelerinde bulundu.

BELEDİYEDEN CEVAP: KÖRPÜ YAPILACAK

Yavuz Sultan Mahallesi Muhtarı Hamiyet Kağıtlı ise, “Ben o köprüyle ilgili Büyükşehir Belediyesi’yle hem görüştüm hem de yazı yazdım. Gelen cevapta “2021 programına alındı” denildi. Ali Haydar Bulut döneminde projeler arasına alındı ancak bir türlü olmadı. Kapsamlı bir üst geçit çizildiğini biliyoruz hem araçlı hem de yaya geçiş olarak. Ama bir türlü hayata geçemedi. Ben Derince Belediyesi ile köprü yapılmayacaksa en azından onarımı yapılsın diye görüştüm. Çünkü daha önce kaymadan dolayı 3 tane kadının kolu kırıldı. Ben bu taleple müracaatta bulununca bana, “Bu köprü yenileneceği için onarım yapamayız” şeklince cevap geldi. Ben Büyükşehre kaymakamlık aracılığıyla tekrar yazı yazdım. Süreci bekliyoruz” dedi.

09 Ağu 2020 - 20:40 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Köseköy'de Knauf Fabrikası’nda çalışacak ağır vasıta şoförü aranıyor.

0536 386 21 97

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

Hurda gazete satılır

Hurda gazete satılır

0532 643 01 81

KÖZDEN CAFE UNLU MAMÜLLERİ

İZMİT’TE İKAMET EDEN BAY - BAYAN, TECRÜBELİ GARSONLAR ARANMAKTADIR. Başvurular şahsen yapılacaktır.

0541 255 41 41

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aygün, mahallelerde gönül köprüleri kuruyor mask
Aygün, mahallelerde gönül köprüleri kuruyor
Ufuk Mansuroğlu'nu personeli unutmadı mask
Ufuk Mansuroğlu'nu personeli unutmadı
Mesire alanı Karamürsel Avcıköy’e çok yakıştı mask
Mesire alanı Karamürsel Avcıköy’e çok yakıştı
İYİ Parti Körfez’den esnaf ziyareti mask
İYİ Parti Körfez’den esnaf ziyareti
AKP Körfez’e genç üye mask
AKP Körfez’e genç üye
HKP Gebze’den Dilipak’a: “Asıl o siyasi fahişedir” mask
HKP Gebze’den Dilipak’a: “Asıl o siyasi fahişedir”
Anket Devlet Bahçeli'den "Yuvana dön" daveti alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sizce ne yapmalı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Klimanın içinden çıkanları görünce şoke oldu mask
Klimanın içinden çıkanları görünce şoke oldu
Sokak köpeğine tecavüz ederken yakalandı mask
Sokak köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kocaeli'ye geliyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kocaeli'ye geliyor
Kocaeli'deki düğünlerde yemek yasağı kaldırıldı mask
Kocaeli'deki düğünlerde yemek yasağı kaldırıldı
Bakan Koca 4 ilin valisiyle toplantı yaptı mask
Bakan Koca 4 ilin valisiyle toplantı yaptı
Yuvam Sağlık Ocağı karantinada mask
Yuvam Sağlık Ocağı karantinada

GALERİ

Pazarda fiyatlar düştü mask
Pazarda fiyatlar düştü
İstanbul'un yanı başında, parmak ısırtan görüntüler mask
İstanbul'un yanı başında, parmak ısırtan görüntüler
Halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı mask
Halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı
Kocaeli’de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü mask
Kocaeli’de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Sokaklara yerleştirilen dezenfektanları böyle boşalttılar mask
Sokaklara yerleştirilen dezenfektanları böyle boşalttılar
Vali Yavuz'dan maske takmayanlara sıkı denetim mask
Vali Yavuz'dan maske takmayanlara sıkı denetim
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL