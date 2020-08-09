Derince’de iki mahalle köprüyle birbirine bağlanacak

Bir ayağı İbni Sina Mahallesi’nde, diğer ayağı ise Yavuz Sultan Mahallesi’nde (60 Evler) bulunan Kaşkaldere mevkiinde yer alan Derince Üst Geçidi hakkında iki mahallenin de talepleri yaklaşık 5 yıldır bekliyor. İki mahallenin birbirine ulaşımı noktasında zorluk yaşaması nedeniyle köprünün revize edilip araç trafiğine açılması talebi önceki dönem Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut zamanında projeler arasında yer alırken, köprüyle ilgili henüz bir çalışma yapılmadı.

2021 PROGRAMINA ALINDI

Gazetemize açıklama yapan iki mahalle muhtarı da üst geçidin revize edilip araç trafiğine açılması halinde iki mahallenin ulaşım sorununun ortadan kalkacağı için vatandaşlar için çok büyük rahatlama olacağını belirtti. Muhtarlar konuyu Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e iletirken, Yavuz Sultan Mahallesi Muhtarı Hamiyet Kağıtlı yaptığı açıklamada Büyükşehirle görüştüğünü, yetkililerin projeyi 2021 programına aldıklarını söylediklerini bildirdi.

“BAYA BİR SORUN VAR”

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan İbni Sina Mahallesi Muhtarı Ömer Lütfü Karadeniz, “İl Emniyet Müdürlüğü’nün yanındaki üst geçidin geliştirilerek trafiğe açılması yönünde taleplerimiz var. Biz önceki dönem belediye başkanı zamanında talebimizi yaptık. Çalışmalar devam ediyor dediler; proje de yapıldı diye bilgi verildi ancak hayata geçirilmedi. Vatandaş bunu talep ediyor. İki mahallenin yanı sıra burada Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi de var. Körfez’den gelen araçlar da Yavuz Sultan tarafından inip oradan yukarı geçmek için daha öteki tarafı dolaşıyorlar. Burada baya bir sorun var” dedi.

“3 MAHALLE BAĞLANACAK”

Yapılması halinde çok büyük bir rahatlamanın olacağını belirten Karadeniz, “Köprünün genişletilip araç trafiğine açılması lazım. Proje Ali Haydar Bulut zamanında yapıldı ancak dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na projenin sunulup sunulmadığını bilmiyoruz. Haydar Bulut zamanında çalışmalar vardı ancak Zeki Bey zamanına gelince henüz bir çalışma olmadı. Biz bunu Zeki Bey’e ilettik. Bekliyoruz. Pandemiden dolayı da bazı çalışmalar yavaşlatıldı. Yaklaşık 5 yıldır bunu talep ediyoruz. Zamanında yapılan projede Çavdar Caddesi ile Dumlupınar Mahallesi mevkiinde geçit var; orası da düşünülüyordu. Ancak burası daha uygun görüldü. Nerede olursa olsun çok büyük bir rahatlama olacak. Çünkü bu proje yapılırsa hem Dumlupınar hem de Yavuz Sultan, İbni Sina ile birliktelik sağlayacak” ifadelerinde bulundu.

BELEDİYEDEN CEVAP: KÖRPÜ YAPILACAK

Yavuz Sultan Mahallesi Muhtarı Hamiyet Kağıtlı ise, “Ben o köprüyle ilgili Büyükşehir Belediyesi’yle hem görüştüm hem de yazı yazdım. Gelen cevapta “2021 programına alındı” denildi. Ali Haydar Bulut döneminde projeler arasına alındı ancak bir türlü olmadı. Kapsamlı bir üst geçit çizildiğini biliyoruz hem araçlı hem de yaya geçiş olarak. Ama bir türlü hayata geçemedi. Ben Derince Belediyesi ile köprü yapılmayacaksa en azından onarımı yapılsın diye görüştüm. Çünkü daha önce kaymadan dolayı 3 tane kadının kolu kırıldı. Ben bu taleple müracaatta bulununca bana, “Bu köprü yenileneceği için onarım yapamayız” şeklince cevap geldi. Ben Büyükşehre kaymakamlık aracılığıyla tekrar yazı yazdım. Süreci bekliyoruz” dedi.