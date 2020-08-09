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09 Ağu 2020 - 21:00- Gündem

“Satış fiyatlarında da yükseliş olacaktır”

Sıfır ve ikinci el konutlarındaki kredi faiz oranları Kamu Bankalarında yüzde 0.87'ye yükseldi. Faiz oranlarındaki değişimi Kocaeli emlakçı esnafı ve müteahhitleri gazetemizde değerlendirdi. Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik, “Fakat yeni başlanan binalarda maliyet arttığından dolayı satış fiyatlarında da yükseliş olacaktır” dedi.
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Kamu bankalarının konut kredilerine uygulanan faiz oranlarında güncellemeye gidildi. Sıfır konutlar için yüzde 0,64 ile 180 ay vadeyle verilen krediler, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL ile sınırlandırıldı. Diğer şehirlerde ise azami 500 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunulacak. İkinci el konutlarda ise yeni düzenlemeye göre, kredi faizi yüzde 0.79'dan yüzde 0.87'ye yükseltildi. İkinci el konutlarda kampanya ilk etapta yüzde 0.74 faiz, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz olarak başlatılmıştı. İkinci el konut tercih edenler için yeni düzenlemeye göre, 120 ay vade ve yüzde 0.87 oranında faizle kredi kullanabilecek.

“KOCAELİ 4. SIRADA”

Faiz oranlarındaki değişimi değerlendiren Kocaeli emlakçı esnafı ve müteahhitleri görüşlerini gazetemizle paylaştı. Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, “Ülke genelinde hareketlilik devam ediyor. Son verilerde satış oranlarına bakıldığında Kocaeli’nin konut satışında 4. Sırada olduğunu görmekteyiz. Bankaların düşük faizli kredi paketlerini açıklanmadan önceki rakamlarımıza oranla, satışlarımızda yüzde 40’lık bir artış oldu diyebiliriz. Tabii ki şunun da altını çizmek gerekiyor uzun vadede bizi neler bekliyor bilemiyoruz. Fakat benim fikrime göre 2020 yılının sonuna kadar çok büyük bir değişiklik olmayacaktır. Konut piyasaları şu anki dengeli halini muhafaza edecektir.” İfadelerini kullandı.

“ARTIŞ ÇOK DÜŞÜK BİR MİKTAR”

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik, “Faiz oranında artış daha yeni gerçekleştiği için satışlarımızı nasıl etkileyeceği konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Şu anda zaten hali hazırda bitirmiş olduğumuz dairelerimizi satıyoruz. Bu nedenle fiyatlar biraz daha uygun. Fakat yeni başlanan binalarda maliyet arttığından dolayı satış fiyatlarında da yükseliş olacaktır. Yine de yeni yapılan faizlerin bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum kredilerdeki artış çok düşük bir miktar.  0,65 kredi imkânlarıyla Kocaeli’de 5 binin üzerinde konut satışı gerçekleştirildi. Yeni oranlarda çok yüksek olmadığından dolayı satışlarımızı çok etkileyeceğini düşünmüyorum.” şeklinde konuştu.

“FIRSATÇI ÇOK FAZLA”

Bacıoğlu İnşaat’ın sahibi müteahhit Mehmet Bacıoğlu, “Önceden de satış yoktu şimdide yok. Bu duruma devletin yapabileceği pek bir şey yok. Maalesef piyasalar fırsatçı kaynıyor. Adam ev almaya geliyor. Ev ne için alınır? Yatırım için alınır. Bir bakıyorum adam, “Türkiye operasyon gerçekleştiriyor, kesin altın ve dolar yükselir” diyor eve yatırımdan vazgeçiyor. Maalesef ülkede fırsatçı çok fazla devletimizin bunlarla mücadele için altın ile doları sabitlemesi gerekiyor aksi taktirde faizin düşmesi de bir şey ifade etmiyor. Bizlerde biliyoruz elimizdeki paraları altına dolara yatırmayı. Fakat işlemeyen paranın ülkeye bir katkısı yok. Biz paramızı işletiyoruz çalıştırıyoruz, ülkemize katma değer olarak sunuyoruz. Kimsenin fırsatçılık yapmaya hakkı yok. Çalışıp emeğinin karşılığını yemeli insan.” dedi.

“YANDAŞ FİRMALAR İÇİN FAİZ İNDİRİLDİ”

Vardil Gayrimenkul işletmesinin sahibi Gufran Vardil, “İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hükümete yakın olan müteahhit firmalarının ellerinde kalan daire stoklarını eritmek adına faizleri düşürdüklerini, düşünüyorum. Böylelikle piyasaya sıcak para sürülmüştür. Ülke olarak bir şey üretmediğimizden dolayı vergi ve cezalarla geçinen bir ülke olduğumuz için Türkiye’de iş sektörünün lokomotifi inşaat sektörüdür. Yandaş firmaların ellerinde bulanan daireler tükenince faizleri tekrardan yukarı çıkardılar. Bu oranlarda en fazla bir iki ay daha böyle gider. Sonrasında daha da yükselecektir. Bu pembe rüyadan uyanmak istemiyorlarsa A Haber’i izlemeye devam etsinler” ifadelerini kullandı.

“AMAÇ VATANDAŞI DÜŞÜNMEK DEĞİLDİ”

Can Emlak’ın sahibi Buğra Cihangir Alparslan, “Pandemi sürecinde ülke olarak girdiğimiz ekonomik krizden, piyasada sıcak para olmamasından, piyasaları hareketlendirmek ve devletin alım satım vergilerinden kazanç sağlaması için kısa vadeli olarak faiz oranlarını indirdiler. Daha sonrasında faiz oranları yaklaşık iki ay sonra kademeli olarak tekrar yükseldi ve kademeli olarak yükselmeye devam edecek.  Faizler yükseldiği zaman piyasa yine eskisi gibi kısır döngüye girecektir. Bankalarda belli bir kota belirlenmiş ve faizler bu sebeple düşmüştü. Ayrılan kotanın sonuna gelindiği için faizler tekrardan yükselişe geçti. Faizlerin düşürülmesindeki amaç vatandaşı düşünmek değildi. Vergi devleti olan hükümetin bu süreçte de vergi kazanımı elde etmek için yaptığı bir oyundan ibaretti.” dedi.

Doğanay YILMAZ

09 Ağu 2020 - 21:00 - Gündem

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