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09 Ağu 2020 - 17:55- Gündem G: 09 Ağu 2020 - 17:58

Şifa bitkileri için start verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TUBİTAK ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi’nin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında TÜBİTAK’ta ilaç, kozmetik ve takviye gıda üretimi protokolü imzalandı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Kandıra’nın kaderini değiştirecek “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik” projesi kapsamında TÜBİTAK ile protokol imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından atılan imzalarla yağı çıkarıldıktan sonra elde kalan posalardan kozmetik, kimya ve gıda gibi sektörler için hammadde üretiminin önü açıldı. Kandıra’ya çarpan etkisi ile 5 yılda 80 milyon TL kazandıracak projeyle Kocaeli ilaç ve kozmetik hammadde üretiminin merkezi haline gelecek. Biberiye, Tıbbi Nane ve Oğul Otu yetiştiriciliği, toprak analizi yapılan 1200 dönüm alanda 87 çiftçi tarafından yapılacak.

PROGRAM CUMHURBAŞKANI ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİ

TÜBİTAK’ta düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Emine Zeybek, Fikri Işık, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık katıldı.

BÜYÜKŞEHİR İLE PROTOKOL

TÜBİTAK’taki incelemelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Tıbbi ve Aromatik İşletme Merkezi (TABİM)’in kurulması ile ilgili işbirliği protokolünü imza törenine katıldı. TÜBİTAK ve Büyükşehir arasında yapılan protokol ile 10 yıllığına TÜBİTAK’ın Ar-Ge çalışmalarını ve formüllerini yapacağı bitkisel ilaç, bitkisel kozmetik ve bitkisel takviye gıda üretimi gerçekleştirilecek. Protokol anlaşmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Varank, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ve TÜBİTAK Başkanı Mandal toplu fotoğraf çektirdi.

TÜRKİYE’DEKİ İLK TABİM

SEKAPARK A.Ş. ve TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında Tıbbi ve Aromatik İşletme Merkezi (TABİM) kurulacak. Büyükşehir Belediyesi, SEKAPARK AŞ, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü destekleri ile oluşturulan işbirliği projesi kapsamında kamu, özel sektör ve üretici işbirliği sağlanacak. Üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlara sunulmasının önünü açacak proje kapsamında kurulacak eksraksiyon tesisinde gıda katkı maddesi, kozmetik ürün ve ilaç hammaddesi üretimi, yapılacak. Türkiye’nin ilk Tıbbi ve Aromatik İşletme Merkezi (TABİM) Kocaeli’ye büyük katkı sunacak.

TIBBİ AROMATİK YAĞ ÜRETİM TESİSİ

Tıbbi Aromatik Yağ Üretim Tesisi 40 dönüm alanda kurulacak. Komplekste; distilasyon tesisi, kurutma alanı, depolama alanı, uygulama bahçeleri, arge ürün bahçeleri, laboratuar, çiftçi eğitim merkezi ve tıbbi aromatik bitki üretim seraları yer alacak. Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmanın sağlanması için birçok projeyi hayata geçiriyor. Örnek olan projelerle ekonomik getirisi yüksek ürünlerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

09 Ağu 2020 - 17:55 - Gündem

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