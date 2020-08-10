Krediler için yeni düzenleme!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TL’nin yabancı para birimleri karşısında sert değer kaybının ardından Aktif Rasyosu (AR) düzenlemesinde yumuşamaya gitti. AR değeri hedefi, mevduat bankalarında %100’den %95’e katılım bankalarında %80’den %75’e düşürüldü. 1 Mayıs’ta devreye giren düzenlemeyle özellikle özel bankaların daha fazla kredi vermeleri hedeflenmişti. TL’deki değer kaybının ardından geçen hafta perşembe günü akşam saatlerinde bankalar genel müdürleriyle bir araya gelen BDDK yönetimi, AR düzenlemesinde değişiklik talebini olumlu karşılamıştı.