Aracı ailesinden, Kocaeli’ne 50 milyon liralık yatırım

Koruma Şirketler Grubu sahipleri olan Aracı Ailesi sanayiye yaptığı yatırımlar kadar eğitim ve sağlığa yaptıkları katkılarla da dikkat çekiyor. Aracı Ailesi’nin Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde yer alan ve anneleri adına yaptırdığı Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi,Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri açılış töreniyle resmi olarak hizmete açılmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen töreneeski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli ValisiSeddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü,Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı katıldı.

Aracı Ailesi tarafından yaptırılan Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi’nde kanser hastalarının yanı sıra Alzheimer, Demans (Bunama), Parkinson hastalarına da hizmet veriliyor. Onkoloji, Fizik Tedavi ve Palyatif bakım servisleri mevcut olan merkezin 84 oda ve 135 yatak kapasitesi bulunuyor. Merkezin 13 odası palyatif bakım için kullanılıyor. Merkezde, aynı anda 45 hasta olmak üzere günlük 110 hastaya kemoterapi uygulanıyor, ihtiyaç duyulması halinde bu sayı 200 hastaya çıkabiliyor. 35 yataklı fizik tedavi, çocuklar ve büyükler için ayakta 100 kişi fizik tedavi ayrıca havuzda tedavi hizmeti de veriliyor.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni’nde konuşan Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı; “Ben ve kardeşlerim Kırım göçmeni olan babamız Şükrü ve annemiz Semahat Aracı’nın amel defterlerinin kapanmaması için ebeveynlerimiz gibi hayır işleri yapmaya devam ediyoruz. Anne ve babamızın isimlerini yaşatma fırsatı tanındığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti devletine müteşekkir olduğumuzu bir kez daha yinelemek isterim. Özellikle Kırım’ın Ruslar tarafından idare edilmeye başlamasından sonra sağlık problemleri olan soydaşlarımız vardı. Bunlar evlerini dahi satıp sağlık problemlerine çare arıyorlardı. Elimizden geldiği kadarıyla bu ailelerimizi Türkiye’ye getirdik. Daha sonra devreye bakanlıklar girdi. O zaman öğrendik ki Türkiye Cumhuriyeti yurt dışında yaşayan soydaşlarını yalnız bırakmıyor. Türkiye’ye getirip onları tedavi ediyor. Hala da bu program devam ediyor. Sağlığımızın özellikle bu günlerde korunması için çaba gösteren sağlık çalışanlarımızı sevgiyle selamlıyorum, önlerinde eğiliyorum” dedi.