Bakan Soylu: Tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

*Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

*Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz.

Bakan Soylu Twitter'dan da şu açıklamayı yaptı:

"Pazarlar, İşyerleri, Marketler, Toplu taşıma, Yollar, Alışveriş alanları, Lokantalar, Kafeteryalar, Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında yine sahada olacağız

Valiler, Kaymakamlar Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta."