Bakan Soylu: Tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek

Soylu'nun açıklamaları şöyle:
*Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
*Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz.
Bakan Soylu Twitter'dan da şu açıklamayı yaptı:
"Pazarlar, İşyerleri, Marketler, Toplu taşıma, Yollar, Alışveriş alanları, Lokantalar, Kafeteryalar, Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında yine sahada olacağız
Valiler, Kaymakamlar Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.