Hürriyet'ten sanata ve kadın haklarına Datça'dan anlamlı destek

Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından "Kadına Yönelik Şiddet" temasıyla bu yıl 10.’su düzenlenen Sanat Festivali’nin daveti üzerine Datça’ya giden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, sanat ve kadın mücadelesine olan desteğini bir kez daha gösterdi. Başkan Hürriyet, İstanbul Sözleşmesi’nin tartışıldığı bu günlerde Belsa Hizmet Binasına astırdığı dev destek afişinin ardından katıldığı anlamlı etkinlikle, kadın hakları mücadelesinde bir kez daha örnek oldu.

YOĞUN KATILIM

Muğla’nın Datça ilçesinde düzenlenen Uluslararası Knidos Kültür Sanat Festivali’ne CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Kültür Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Datça İlçe Başkanı Aytaç Kurt, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, Datça Belediyesi Meclis Üyesi ve Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan, Immich Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Erman, Sanat Direktörü Emine Özkarslıoğlu, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, meclis üyeleri Arsal Arısal ve Çetin Sarıca, sanatçılar ve sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

İZMİT’TEN GELEN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Festival açılışında konuşan CHP Milletvekili Suat Özcan ve UKKSA Kurucu Başkanı Nevzat Metin festivalin öneminden bahsederken, davet üzerine İzmit’ten gelerek sanata ve kadına desteğini gösteren Başkan Hürriyet’e teşekkür ettiler. Ardından kürsüye gelen Başkan Hürriyet, UKKSA Başkanı Nevzat Metin ve festival komitesine bu önemli programa davet ettikleri için teşekkür ederken, "Sizlere bütün İzmitlilerin, Kocaelililerin selamını getirdim" dedi.

BU TANIŞIKLIK GÜZEL ÇALIŞMALARA BAŞLANGIÇ OLACAK

Sözlerine devam eden Başkan Hürriyet, böylesi önemli bir etkinlikte yer almaktan onur duyduğunu ifade ederken; "Böylesi güzel bir akademiden kıymetli bir davet gelince geriye çevirmek olmazdı. Bu güzellikleri paylaşmak, bu güzelliklerde sizlerle birlikte olmak kaçırılmaz bir fırsattı. Biz de İzmit Belediyesinin değerli teknik kadrosu ile birlikte bugün buradayız. Bu tanışıklık hem sanata dair sizlerden öğreneceğimiz çok önemli bilgilere, hem de ileriye dönük güzel çalışmalara bir başlangıç olacak." dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR

"Aynı zamanda bu güzel akademinin bugünkü toplantısının konusu da çok anlamlı." diyen Hürriyet, "Özellikle İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açıldığı böylesi bir dönemde, kadına yönelik şiddet temalı bu toplantının önemi daha da fazla. Bu vesileyle ben de değerli akademi yöneticilerini bu seçicilikleri için kutluyorum. Her zaman olduğu gibi kadınlarımıza toplumsal hayatta verdiğimiz desteği sonuna kadar sürdüreceğiz. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır diyoruz" ifadelerini kullandı.

BİR ÖDÜL DE İZMİT BELEDİYESİ'NDEN

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yaptığı çalışmalar nedeniyle UKKSA tarafından Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü’ye ödülünü Başkan Hürriyet ve protokol birlikte verdi. Ayrıca Hürriyet Canan Güllü ve UKKSA Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Metin’e İzmit Saat Kulesi figürlü el yapımı özel hediyeyi takdim etti.

SERGİLENEN ESERLER BEĞENİ TOPLADI

Ardından festivalde sergilenen eserleri inceleyen Başkan Hürriyet’e sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Hürriyet, festivale katılan sanatçılarla da sohbet ederek kendilerini tebrik etti. Festivalde ressam Ertuğrul Ateş, Yener Pınarbaş, heykeltıraş Funda Tarakçıoğlu ve seramik sanatçısı Ece Kazan’ın sergilenen eserleri büyük beğeni topladı.