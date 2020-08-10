Nihat Ergün: Yanlış giden işler konusunda çok uyarılar yaptık

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından Kocaeli İl Başkanlığı’na atanan Adem Koç, geçtiğimiz hafta duyurduğu 41 kişilik il yönetimini bugün DoubleTreeBy Hilton Otel’de düzenledikleri törenle tanıttı. Tanıtım törenine Koç’un yanı sıra AKP Kocaeli eski Milletvekili, DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Ergün, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Sosyal Politika Başkanlığı, Çalışma Hayatı ve SGK Koordinatörü Ali Ufuk Yaşar,Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cem Avşar, Düzce, Yalova ve Sakarya İl Başkanları ve il yöneticileri katılım sağladı.

“UMUT DEVA’DA”

Koronavirüs tedbirlerinin alındığı salonda açılış konuşmasını İl Başkanı Adem Koç gerçekleştirdi. Koç, konuşmasında, “Ortak hedefte birleşen genç arkadaşlardan oluşan bir ekip oluşturduk. Kocaelimiz göç alan bir şehir. İl yönetimimizde bu çeşitliliği yansıtmaya çalıştık. Tüm bölgelerden arkadaşlarımız var. Emekçi kesimden, ihracatçı olan arkadaşlara kadar çok farklı meslek kesimlerinden arkadaşlarımız yönetimde kendine yer buldu. Kocaeli’de yaş ortalaması en genç partiyiz. Yaş ortalamamız 34.5. 10 hanımefendi arkadaşımız var yönetimimizde. İl binamızı da şehrin çok iyi bir noktasında tutmuş durumdayız. En yakın zamanda il binamızın açılışını yapacağız. Teşkilatlanma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımız umut kapısı aramaktadır, o umut ve inanç da DEVA Partisi’ndedir. Ben partimizin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“EN SAYGI DUYDUĞUM İŞÇİLERDİ”

Koç’un ardından konuşan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Ergün, “DEVA Partisi Kocaeli’de en güzel çalışmaları yapacak bir parti olarak karşımıza çıkacaktır. Pandemi sürecini en kısa zamanda atlattığımızda daha geniş, coşkulu toplantıları yapacağız. Yeni bir siyasi parti kurduk. Bu partinin içerisinde değişik yerlerde siyaset yapmış insanlar var ama büyük bir bölümü hiç siyaset yapmamış insanlardan oluşuyor. Gençler ve kadınlar da var. Biz DEVA Partisi’ni kurarken insan merkezli bir siyasi parti kuruyoruz dedik. Birlikte yol yürüyeceğimiz insanların öncelikle iyi insan olmasını istedik. İyi insan evrenseldir. Ben bu şehirde belediye başkanlığı yaptım. En saygı duyduğum işçiler temizlik işçileriydi. Evden her çıktığımda bizim sokağı süpüren çocuğun ismini hiç unutmam” dedi.

“KULAĞINA SÖYLEDİK”

Geçmişte yapılan yanlışlar konusunda konuşan Ergün, “En aykırı fikirleri bile sabırla dinleyebilmek, anlamaya çalışmak; demokratik insandan kastettiğimiz budur. Bu insan üzerine DEVA Partisi’ni kurmak için yola çıktık. DEVA Partisi’nin yöneticileri bu insanlardan oluşuyor. Farklı siyasi partilerde çalışmış olarak özeleştiri yaptık. Siyasi hareketlerin içindeki hatalar, kamuoyunu etkileyen yanlışlar yapıldığı zaman bu yanlışlara karşı uyarı mekanizmalarının örgütlü bir şekilde çalışması gerekiyor. Biz, yanlış giden işler konusunda çok uyarılar yaptık. Kulağına söyledik, arka odada söyledik, bireysel olarak söyledik. Ama anladık ki bir yere varılmıyor. Bunların yüksek sesle, aleni yapılması gerekiyor ki yanlışlar bir daha yapılmasın. Türkiye’nin eski siyasi partileri ya da şimdi güçlü görünen siyasi partilerde bu mekanizma doğru çalışmıyor. O yüzden yeni bir şey yapmak gerekiyor. DEVA Partisi yanlışları söylemenin en yüksek sesli yapılan yeri olacaktır. Tamamen toplumun problemlerine odaklanmış bir siyasi partidir” ifadelerinde bulundu.

“BİR TANE SORUMLUSU VAR MI?”

“Hiç mi sorumlu değilsiniz?” diyen Ergün, “Geçmişi reddedemeyiz ama geçmişe değil ileriye bakıyoruz. Biz, geleceğe dair ortak hayalleri olan insanları bir araya getirdik. İnsani bir siyaset yapmak istiyoruz. Kimsenin yüzüne bakamayacağımız bir sözü söylemeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki yarın yanyana gelip oturup konuşmak icap edecek. Birçok arkadaşımız web üzerinden başvurup il başkanı, yönetici olmuşlardır. Önemli olan şeffaflıktır. Finansal şeffaflık da çok önemlidir. Televizyonda söyleyemeyeceğimiz şeyleri burada da söylemeyeceğiz. Türkiye’de siyasi partilerin yöneticileri hiçbir başarısızlığın sorumlusu değiller. Bir gariban bulunuyor onun yüzünden kaybettik diyorlar. Siz hiç mi sorumlu değilsiniz? İktidar partisi İstanbul seçimlerini kaybetti; bir tane sorumlusu var mı? Aday sorunlu değil, teşkilat değil, genel merkez değil kim sorunlu? Halk mı sorunlu? Nankör millet mi diyeceksiniz. Ana muhalefet partisi yıllardır aynı yerde. 20’lerde patinaj yapıyor. Başaramadık deyip de görevi bırakan var mı? Yok. bırakıyormuş gibi yapıp, sonra geri gelen liderler gördük. Kadın ve gençlik kollarını ilk etapta kurmayı düşünmüyoruz. Çünkü biz gençleri ve kadınları kol değil gövde olarak görüyoruz. Gençlere şimdi siz önden gidin, biz arkanızdayız diyoruz. Aynı şey kadınlarımız için de geçerli” ifadelerinde bulundu.