Kartepe Avluburun Mahallesi’nde ikamet eden Murat Saçak (34) hayatını kaybetti. MHP Merkez İzmit İlçe eski yöneticisi Kemal Saçak’ın oğlu olan Murat Saçak yakalandığı hastalık nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Murat Saçak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saçak’ın cenazesi bugün Kartepe Avluburun Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.