Kocaeli'den yeni bir dişi merih geliyor

Adeta bayan futbolcu üretim merkezi haline gelen ve milli takımlara ambargo koyan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, bir sporcusunu daha Şampiyonlar Ligi’ne gönderdi. Hasan Alemdaroğlu’nun talebelerinden milli futbolcu Helin Ataç da, Türkiye şampiyonu Gaziantep ALG takımına transfer oldu. Gaziantep takımıyla çalışmalara başlayan ve eylül ayında start alacak ligde boy gösterecek olan Helin Ataç’ın lisansı ise bu hafta içerisinde tescil edilecek.