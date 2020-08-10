Kocaeli'den yeni bir dişi merih geliyor

Adeta bayan futbolcu üretim merkezi haline gelen ve milli takımlara ambargo koyan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, bir sporcusunu daha Şampiyonlar Ligi’ne gönderdi. Hasan Alemdaroğlu’nun talebelerinden milli futbolcu Helin Ataç da, Türkiye şampiyonu Gaziantep ALG takımına transfer oldu. Gaziantep takımıyla çalışmalara başlayan ve eylül ayında start alacak ligde boy gösterecek olan Helin Ataç’ın lisansı ise bu hafta içerisinde tescil edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.