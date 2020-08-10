Cansu Kara'ya gün doğdu!

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün başarılı sol dış oyuncusu Cansu Kara, halen milli takımda çalışmalarına devam ederken, lig statüsünün açılanmasıyla birlikte liglerde oynama hakkını elde etti ve adeta bayram sevincini ikinci kez yaşadı. 1.Lig’de yer alan takımında geçen yıl forma giyemeyen ve yaşı tutmadığı için (2005 doğumlu) kadroya alınamayan Cansu, bu sene yaşın 2003’ten 2005’e çekilmesiyle beraber forma şansı yakaladı. Bu haber antrenör Hasan Alemdaroğlu’nu da çok mutlu etti.