2. Lig, 20'yi ve 19'lu grup olacak

Liglerde düşmenin kaldırılması sonrasında her şey adeta arap saçına döndü. Mevcutta 36 olan takım sayısı, düşmenin kaldırılması ve 3.Lig’den takımların da yükselmesiyle beraber 39 oldu. Bu durumda Süper Lig gibi bir statü devreye girecek gözüküyor. Süper Lig 21 takımla oynanırken, 2.Lig de 20 ve 19’lu iki grup halinde oynatılacak. Kocaelispor 8 yıl aradan sonra 2.Lig’e yükselirken, kalabalık bir maç trafiğiyle yoğunlaşacak. Bu durumda liglerde Play-Off oynatılıp, oynatılmayacağı ve maç takviminin nasıl belirleneceği merak ediliyor. Bu noktada çalışmalar yoğun şekilde sürerken, liglerin de eylül ayının ikinci haftası başlatılması planlanıyor. Küme düşmenin kaldırılmasıyla beraber Amed Sportif Faaliyetler, Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor, Niğde Anadolu FK, Kardemir Karabük, Birevim Elazığspor yeniden lige alınmıştı. 1.Lig’den düşme kaldırılınca da Adanaspor, Eskişehirspor ve Osmanlı FK, 2.Lig’e son anda katılmama kararıyla sevindi.

LİGDE GEÇEN SEZONDAN KALANLAR:

Manisa FK

Hekimoğlu Trabzon

Sancaktepe FK

İnegölspor

Afjet Afyonspor

Tarsus İdman Y.

Pendikspor

Sarıyer

Zonguldak Kömür

Çorum FK

Hacettepe

1922 Konya

Kırklarelispor

Başkent Akademi

Amed Sportif F.

Gümüşhanespor

Şanlıurfaspor

Ankara Demirspor

GMG Kastamonu

Sakaryaspor

Kırşehir Belediye

Vanspor FK

Uşakspor A.Ş.

Piserro K.Maraş

Ergene Velimeşespor

Bodrum Belediyesi B.

Sivas Belediyespor

Bayburt Özel İdare

Eyüpspor

Etimesgut Belediye

Niğde Anadolu FK

Kardemir Karabük

Birevim Elazığspor

3.LİG’DEN YÜKSELENLER:

Serik Belediye

KOCAELİSPOR

Karacabey B.

24Erzincan

Turgutlu

Pazarspor