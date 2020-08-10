2. Lig, 20'yi ve 19'lu grup olacak

Liglerde düşmenin kaldırılması sonrasında her şey adeta arap saçına döndü. Mevcutta 36 olan takım sayısı, düşmenin kaldırılması ve 3.Lig’den takımların da yükselmesiyle beraber 39 oldu. Bu durumda Süper Lig gibi bir statü devreye girecek gözüküyor. Süper Lig 21 takımla oynanırken, 2.Lig de 20 ve 19’lu iki grup halinde oynatılacak. Kocaelispor 8 yıl aradan sonra 2.Lig’e yükselirken, kalabalık bir maç trafiğiyle yoğunlaşacak. Bu durumda liglerde Play-Off oynatılıp, oynatılmayacağı ve maç takviminin nasıl belirleneceği merak ediliyor. Bu noktada çalışmalar yoğun şekilde sürerken, liglerin de eylül ayının ikinci haftası başlatılması planlanıyor. Küme düşmenin kaldırılmasıyla beraber Amed Sportif Faaliyetler, Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor, Niğde Anadolu FK, Kardemir Karabük, Birevim Elazığspor yeniden lige alınmıştı. 1.Lig’den düşme kaldırılınca da Adanaspor, Eskişehirspor ve Osmanlı FK, 2.Lig’e son anda katılmama kararıyla sevindi.
LİGDE GEÇEN SEZONDAN KALANLAR:
Manisa FK
Hekimoğlu Trabzon
Sancaktepe FK
İnegölspor
Afjet Afyonspor
Tarsus İdman Y.
Pendikspor
Sarıyer
Zonguldak Kömür
Çorum FK
Hacettepe
1922 Konya
Kırklarelispor
Başkent Akademi
Amed Sportif F.
Gümüşhanespor
Şanlıurfaspor
Ankara Demirspor
GMG Kastamonu
Sakaryaspor
Kırşehir Belediye
Vanspor FK
Uşakspor A.Ş.
Piserro K.Maraş
Ergene Velimeşespor
Bodrum Belediyesi B.
Sivas Belediyespor
Bayburt Özel İdare
Eyüpspor
Etimesgut Belediye
Niğde Anadolu FK
Kardemir Karabük
Birevim Elazığspor
3.LİG’DEN YÜKSELENLER:
Serik Belediye
KOCAELİSPOR
Karacabey B.
24Erzincan
Turgutlu
Pazarspor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.