Baturman Yalova yolunda

Belediye Derince ile adeta mucizeler yaratan ve Play-Off hakkı hakem kararıyla elinden alınan Bülent Baturman, şampiyon Kocaelispor’u bile 3-1 yenmesine rağmen kulüple yeni sezon için yeniden anlaşamayınca, herkes şok olmuştu. Bu sezon BAL 11.Grup’tan yükselen Yalovaspor’un kıskacına giren Baturman, anlaşma sağlanırsa bu takıma imzayı atacak.