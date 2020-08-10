Fikri Işık o an kim bilir neler düşündü?

Dönemin bakanlarından Fikri Işık’ın ‘dahiyane!’ hamlesinin mat olmasının ardından, kamu kaynakları, yani milyonlar buhar olduğu gibi, Körfez’in tarihi kulübü de tarihten silindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü Gebze’deydi. TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan’a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın üzerinde adının yazılı olduğu 41 numaralı Kocaelispor forması hediye etti. Fikri Işık ise olup biteni canlı gözlerle izlerken, o an aklından kim bilir neler geçiyordu ?..