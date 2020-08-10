Fikri Işık o an kim bilir neler düşündü?

Dönemin bakanlarından Fikri Işık’ın ‘dahiyane!’ hamlesinin mat olmasının ardından, kamu kaynakları, yani milyonlar buhar olduğu gibi, Körfez’in tarihi kulübü de tarihten silindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü Gebze’deydi. TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan’a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın üzerinde adının yazılı olduğu 41 numaralı Kocaelispor forması hediye etti. Fikri Işık ise olup biteni canlı gözlerle izlerken, o an aklından kim bilir neler geçiyordu ?..
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.