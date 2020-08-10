Mesafeli satışa çok yakın takip!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, internet ve telefon yoluyla alışverişe yönelik taleple birlikte şikayetlerin de arttığı, bakanlığın bu konudaki denetimlerini sürdürdüğü belirtilerek şöyle denildi: “Bu doğrultuda yılın ilk 7 ayında 8 firma hakkında 6 milyon 255 bin 538 TL tutarında ceza uygulanmıştır. Ayrıca, faaliyetleri suç teşkil ettiği düşünülen firmalar hakkında ise savcılıklara suç duyurusunda bulunulmakta ve erişim engeli talep edilmektedir.

HAKSIZ UYGULAMA

Diğer taraftan, mesafeli yöntemle satış yapılan mal ve hizmetlerin reklam ve tanıtımlarında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı ifadelere yer verilmesi ya da haksız ticari uygulama niteliği taşıyan satış ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması durumunda, bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu da resen ya da şikayet bağlı olarak inceleme yapmakta sonucunda idari para cezası ve durdurma kararı gibi yaptırımlar uygulanmaktadır.”