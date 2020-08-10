Para politikasında yeni dönem

Koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü mart ayından bu yana uygulanan politikalarla küçük esnaftan sanayiciye, KOBİ'lerden tüketiciye toplumun her kesimini rahatlatan ekonomi yönetimi, olağanüstü dönemde alınan önlemler sonuç verip, normalleşme başlayınca para politikasında yeni bir döneme geçiyor. Parasal sıkılaştırma adımlarıyla piyasadaki para arzı azaltılarak, enflasyona yol açacak talep artışı frenlenecek.
İLK ADIMLAR ATILMAYA BAŞLANDI
Yeni döneme ilişkin politika için geçtiğimiz hafta düğmeye basıldı. Merkez Bankası likidite sıkılaştırmalarına başladı. Salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin fazla kısmının, sistemde bir likidite açığı oluşturmadan kademeli olarak geri çekilmesi için ilk adımları attı. Bankaların ucuz fonlama imkânları yarı yarıya azaltılarak, maliyetleri yükseltildi. Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürüldü ve haftalık repo ihalesi açılmayarak faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 9.75'lik faiz oranının kullanılacağı sinyali verildi. Fonlama maliyetleri yükselmeye başlayan bankalar, Kovid-19 sürecinde verdikleri tarihin en düşük kredi faizlerinde sona geldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.