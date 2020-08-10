İçtiği hap canından etti!

Esentepe Mahallesi sakinlerinden olan Gökhan Öner, rahatsızlığı nedeniyle kullandığı hapı aldıktan kısa süre sonra fenalaştı. Önce Körfez Devlet Hastanesi’ne daha sonra da İzmit’te özel bir hastaneye sevk edilen genç adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bekar olan Gökhan Öner’in ölümü ile ilgili alınan bilgi ve iddialara göre yuttuğu hap boğazına takıldı ve nefes alamadığı için vefat etti. Gökhan Öner’in yapılacak olan otopsisi sonrasında kesin ölüm nedeninin belirleneceği öğrenildi.