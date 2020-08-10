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10 Ağu 2020 - 15:50- Asayiş G: 10 Ağu 2020 - 16:05

Haftalık uyuşturucu raporu: 12 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir ayda Kocaeli genelinde düzenlenen 38 ayrı operasyonda 61 kişiye işlem yapılırken 12 kişi tutuklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 4 Ağustos – 9 Ağustos tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 35 ayrı operasyonda73 gram esrar, 245 gram sentetik uyuşturucu, 40 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 1 adet uyuşturucu hap, 3 adet sentetik ecza, 21 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 2 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 42 adet fişek ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 4 bin 200 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 60 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanmış7’si adli kontrolle, diğer 42 kişi ise serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı olayda ise bin 431 kök kenevir ve 44 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlarda adli işlem yapılan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Ağu 2020 - 15:50 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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