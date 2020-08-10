KSO Başkanı Zeytinoğlu işsizlik oranını değerlendirdi

TÜİK tarafından yüzde 12.9 olarak açıklanan mayıs ayı işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, istihdam edilenlerin sayısı azalırken, iş gücüne katılımın daha fazla gerilemesi ile işsizlik oranının yatay seyir izlediğini söyleyerek, “Mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 12.9 ile hem geçen yılın aynı ayına göre hem nisan ayına göre 0.1 puanlık sınırlı bir artış gösterdi. Açıklanan rakamları incelediğimizde, mayıs ayında istihdamın 2 milyon 411 bin kişi azaldığını görüyoruz. Çalışabilir nüfus artmasına rağmen, işgücüne katılımda benzer bir durum görülmüyor. İşgücüne katılım mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon 742 bin kişi azaldı. Bundan dolayı, istihdam azalırken işsiz sayısı 331 bin kişi geriledi ve işsizlik oranı yüzde 12.9 olarak gerçekleşti.” dedi.

Zeytinoğlu Covid-19 nedeniyle istihdamda en fazla hizmet sektörünün etkilendiğini söyleyerek, “Mayıs ayında, geçen yılın aynı dönemine göre tarım, inşaat, sanayi ve hizmetler olmak üzere tüm sektörlerde istihdam kaybı yaşandığını görüyoruz. İstihdamdaki 2 milyon 411 bin kişilik azalışın yüzde 67.2’si yani 1 milyon 622 bin kişisi hizmetler sektöründen. Covid-19’un etkilerinin en yoğun nisan ve mayıs aylarında hissedildiğini biliyoruz. Bu aylarda hizmet sektöründe yer alan kuruluşlarda zorunlu kapatmalar da olmuştu. Haziran ayından itibaren, yasakların kalkması ve mevsimsel olarak turizm sektöründe yaşanacak iyileşmelerle istihdamda toparlanmalar görebileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.