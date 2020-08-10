Covid’li kaynana düğüne katılanları yaktı

Yenidönem Gazetesi'nin haberine göre, olay geçen hafta Yıldırım’da yaşandı. Covid-19 testi pozitif olan düğün sahibi kızın annesi, "Hastalığım bilinirse düğüne kimse gelmez" diyerek bu durumu davetlilerden gizledi. Ancak bir süre sonra düğüne katılan misafirlerin bazılarında semptomlar ortaya çıktı. Filyasyon ekipleri, ifadelerine başvurdukları hastalara "Nerelere gittiniz, en son hangi toplu davete katıldınız, kimlerle temas ettiniz" sorularını yönelttikten sonra test yaptı. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından düğün sahipleri araştırılmaya başlanınca düğün sahibi kızın annesinin pozitif vaka olduğu ve ev karantinasına alındığı belirlendi.
Hastalık düğüne katılan konuklara gelinin annesinden bulaşırken, resmi kayıtlara da 'Temas yeri düğün' olarak geçti. Kadının "Hasta olduğum öğrenilirse düğüne kimse gelmez" dediği iddia edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.