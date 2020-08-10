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10 Ağu 2020 - 16:24- Gündem G: 10 Ağu 2020 - 16:27

Covid’li kaynana düğüne katılanları yaktı

Covid-19 tanısıyla evde karantina altına alınan düğün sahibi anne, kızının mutlu gününde kalabalığın arasına karışarak ortalığa virüs yaydı.

İhlas Haber Ajansı
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Yenidönem Gazetesi'nin haberine göre, olay geçen hafta Yıldırım’da yaşandı. Covid-19 testi pozitif olan düğün sahibi kızın annesi, "Hastalığım bilinirse düğüne kimse gelmez" diyerek bu durumu davetlilerden gizledi. Ancak bir süre sonra düğüne katılan misafirlerin bazılarında semptomlar ortaya çıktı. Filyasyon ekipleri, ifadelerine başvurdukları hastalara "Nerelere gittiniz, en son hangi toplu davete katıldınız, kimlerle temas ettiniz" sorularını yönelttikten sonra test yaptı. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından düğün sahipleri araştırılmaya başlanınca düğün sahibi kızın annesinin pozitif vaka olduğu ve ev karantinasına alındığı belirlendi.

Hastalık düğüne katılan konuklara gelinin annesinden bulaşırken, resmi kayıtlara da 'Temas yeri düğün' olarak geçti. Kadının "Hasta olduğum öğrenilirse düğüne kimse gelmez" dediği iddia edildi.

10 Ağu 2020 - 16:24 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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