Kandıra kıyılarındaki tatbikat nefes kesti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin denizlerinde can ve mal güvenliğini sağlıyor. Gemi kurtarma, can kurtarma, gemilere kılavuzluk ve arızalanan gemilerin çekilmesi gibi farklı alanlarda hizmet veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, denizlerdeki gemi ve insanların koruyucusu rolünü üstleniyor. Denizlerde meydana gelebilecek kazaların riskinin azaltılması, seyir yapan gemilerin kontrolünün sağlanması ve deniz trafiğinin düzenlenerek herhangi bir kazaya yol açmaması için ekipler, 7 gün 24 saat boyunca görev başında hazır bekliyor.
HER GÜN ONLARCA CAN KURTARIYORLAR
Ekipler, yaz tatil sezonunun açılması ile birlikte denizlerde boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşların da imdadına yetişiyor. Gelen ihbarlar üzerine saniyeler içerisinde tahlisiye istasyonlardan yeni teknoloji botlarla denize açılan ekipler, boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırıyor. Ekipler, gemilere kılavuzluk ve arızalanan gemilerin çekilmesi gibi hizmetlerin yanı sıra, aksiyon filmlerini aratmayan operasyonlarıyla her gün onlarca insanın canını kurtarıyor.
EKİPLERİN TATBİKATLARI NEFES KESTİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Kandıra’da bulunan Cebeci Tahlisiye İstasyonu ve Kefken Adası Tahlisiye İstasyonu ekiplerinin tatbikatları nefes kesti. Tatbikatlar kapsamında senaryolar gereği boğulan bir vatandaşı kurtaran, gemiden mürettebat tahliyesi yapan ve sürüklenen gemiyi kurtarma ve yangına denizden müdahale eden ekipler, nefes kesti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.