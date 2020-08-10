Coşkun Karadavut'a taziyede bulundular

Bir süre önce annesi vefat eden Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Coşkun Karadavut'u, dernek yönetimi bu acılı gününde yalnız bırakmadı. Dernek Başkanı Salih Ata ve yönetim kurulu üyeleri Coşkun Karadavut'u ziyaret ederek, taziyelerini belirttiler.