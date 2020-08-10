Tarhan, genel başkanların geliş sebeplerini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan Kurultay’ında Parti Meclisi (PM) Üyesi seçilen Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, bugün İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Tarhan’a CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar eşlik etti.

“KOCAELİ İÇİN DEVAM ECEĞİZ”

Makam odasında açıklama yapan Tarhan, “Biz TBMM’de yasamadaydık; şimdi parti organlarına seçilerek yürütmede görev alacağız. Seçildikten sonra ilk olarak parti örgütlerimizi ziyaret ettik. Bu haftanın başlangıcında da iktidar olduğumuz İzmit Belediyesi’nde, daha önce yol arkadaşım, çalışma arkadaşım, gurur duyduğumuz belediye başkanımızı ziyaret ettik. Meclis kapalı olduğu için bölgede çalışmaları yürütüyoruz. Bundan sonra da farklı sivil toplum örgütlerine, muhtarlara, il başkanımızla birlikte ilçelere ziyaretlerimiz sürecek. Kocaeli için hizmete devam edeceğiz.

“DAHA FAZLA MUHALEFET LAZIM”

Perşembe günü saat 19.00’da Interteks Fuar Alanı’nda İYİ Parti ve CHP Genel Başkanları’nın katılımıyla gerçekleştirilecek İzmit Belediyesi’nin programı hakkında konuşan Tarhan, “Kocaeli’nin kamu yatırımlarından ne kadar az pay aldığını biliyoruz. Bu anlamda Kocaeli’ye kamu yatırımlarının gelmesi açısından daha fazla muhalefet lazım; daha çok gündem yapmamız gerekir. Bu iktidarın da Kocaeli’ye yatırım yapması açısından daha fazla baskı yapmak gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda da hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de İYİ Parti genel başkanlarımızla ziyarete geleceğiz. O programı da birlikte değerlendirip birlikte çalışmasını yürüteceğiz” dedi.

“MUTLAKA FAYDASI OLACAK”

Tarhan’ın ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “PM üyesi olduktan sonra sayın vekilimizin ilk ziyareti. Beraber yol arkadaşlığı yaptığım vekilimden bir tanesi. Hem Haydar Akar’ın TBMM Başkanvekilliği görevi hem de Tahsin Tarhan’ın PM Üyeliği görevi Kocaeli adına çok önemli bir temsiliyet. Hem devlet yönetiminde hem de parti içerisinde gerçekten güçlü bir temsiliyete sahibiz. Burada tek belediye olmamıza rağmen bizim için gerçekten çok büyük güç. Bu anlamda her iki vekilimle de gurur duyuyorum. Bize de mutlaka faydası olacak” ifadelerine yer verdi.

10’A YAKIN PROJE TANITILACAK

Program hakkında konuşan Hürriyet, “Perşembe günü saat 19.00’da iki genel başkanımızı ağırlayacağız. Araç tanıtım töreni bugün olacaktı ama genel başkanlarımızın programına Perşembe günü uyduğu için programımızı değiştirdik. Sadece araç tanıtım töreni de yapmıyoruz. Aynı zamanda şu anda halihazırda bitmiş, açılışa hazır olan yaklaşık 10’a yakın proje vardı. Onları tek tek açmayı düşünüyorduk ancak genel başkanlarımız geleceği için bunları toplu şekilde açmayı planlıyoruz. Vekillerimizle birlikte, bu akşam programımızı yapacağız. Güzel bir şekilde, güçlü bir şekilde genel başkanlarımızı burada ağırlayacağız ve projelerimizi halka tanıtma fırsatımız olacak. Vekilimize ziyareti için çok teşekkür ediyorum” dedi.