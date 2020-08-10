Genç iş insanı intihar etti!

Edinilen bilgilere göre Turizm işiyle uğraşan Savaş Baday, Gaziler Mahallesi'nde bulunan iş yerine dün geç saatlerde gelerek intihar etti. Baday'ın intihar nedeni henüz belirlemezken, ölümü yakınlarını ve sevenlerini üzdü. Savaş Baday'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.