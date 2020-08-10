Olay, akşam saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Bir motosikletle gelen iki kişi, üzerlerinde bulunan tabancaları çıkararak mermer atölyesine 12 el ateş etti. Şüpheliler, daha sonra geldikleri motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Kurşunlar mermer atölyesinin demir kapısına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. Polis, olay yerinde incelemede bulunurken, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.