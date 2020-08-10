Kandıra'da bir kişi boğuldu bir kişi ise kayıp!

Alınan bilgiye göre Kandıra Pınarlı Mahallesi Köyağzı mevkisinde serinlemek için denize giren Hüsniye Dilek Erdoğan (45) ve Ramazan Demir (41) isimli 2 kişi bir anda gözlerden kayboldu. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede Jandarma, KOSKEM ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda Hüsniye Dilek Erdoğan'ın cansız bedenine ulaşılırken Ramazan Demir’in ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.