Denize giren iki kuzen boğuldu!

Alınan bilgiye göre günü birlik olarak Kandıra'ya tatile gelen ve Babalı sahilinde denize giren Mehmet Can Çökmez (23) ile Aryen Jiyan Kartal (19) isimli kuzenler bir anda gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken her ikisi de kısa sürede karaya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aryen Jiyan Kartal’ın yaşamını yitirdiği tespit edilirken Mehmet Can Çökmez tedavisi için ambulansla Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.