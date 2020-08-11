AKP 19. yaşını kutluyor

AKP139. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, 13 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 11.00’da AK Parti Genel Merkezi’nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıya AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da katılacak. Başkan Ellibeş, toplantı için yarın Ankara’ya gidecek. Toplantının sona ermesinin ardından Kocaeli heyeti, Milletvekilleriyle birlikte aynı akşam AKP'nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılacak. Bu program daha sonra açıklanacak. Başkan Ellibeş, AKP'nin kurulduğu 2002 yılında Milli Gelirin 236 milyar Dolar, 2019’da ise 754 milyar Dolar olduğunu belirterek, “İstihdamdan turizme, tarımsal destekten borsaya her alanda gelişen ve yükselen bir Türkiye’yi milletimizin güveni ve desteği ile sağladık. Şimdi yeni bir hikaye yazmanın vaktidir. Hep birlikte güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.